全球最大加密货币交易所币安（Binance）疑似遭黑客攻击，平台一度暂停提款及部分交易服务。截至最新消息，币安已冻结约30亿美元（约38亿3400万新元）的相关加密资产。

币安星期四（10月29日）宣布，正在调查一起潜在安全漏洞事件，并与执法机构、加密货币发行商、区块链情报公司及其他业界伙伴合作，追踪及冻结相关资产。

这个安全漏洞传出后，加密货币价格星期五（30日）普遍下跌。比特币一度跌至7万7646美元，为六周以来最低水平；以太币（Ether）则跌至2238.76美元，创两个月新低。

以币安币（Binance Coin）名义推出、可用于支付币安交易手续费的BNB代币，在过去24小时下跌超过8%，报694美元。

币安最初公布已冻结25亿4000万美元的加密资产，随后更新数据，指目前经核实的冻结总额约为30亿美元。

币安联合创办人何一表示，平台将承担所有黑客攻击造成的损失。币安也强调，用户资金仍然安全。

币安在事件发生后展开安全检查，暂时停止提款服务，并表示会在问题完全解决后恢复提款。平台也暂停旗下Binance Alpha的交易，作为预防措施。

币安另一名联合创办人赵长鹏虽然已不再负责公司日常管理，但他在社交媒体平台X发文指出，这起事件看起来像是黑客攻击。

User funds are safe!



It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m).



I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. https://t.co/oufpyNChxI — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2026

多个加密货币商采取行动冻结资产

多家加密货币公司也采取行动冻结相关资产。

稳定币发行商泰达（Tether）说，已冻结近15亿7000万美元的相关资产；另一家稳定币发行商Circle则冻结超过8亿美元。

与美国总统特朗普及其家族有关联的加密货币公司World Liberty Financial也说，已与加密货币托管商BitGo合作，冻结其所称币安黑客攻击事件中遭盗取的资金。

何一透露，冻结资产包括2700万美元稳定币，以及价值约200万美元的World Liberty代币。加密货币公司Ripple也冻结约2亿美元的相关资金。

区块链情报公司Arkham首席执行官莫雷尔（Miguel Morel）指出，链上数据显示，币安可能遭不明人士盗取数十亿美元的加密资产，但事件的确切原因尚未确认。

这起事件再次引发市场对加密货币平台安全性的关注。根据区块链研究机构TRM Labs的数据，去年全球发生近150起加密货币盗窃事件，涉及金额达29亿美元。

币安的2024年年度报告显示，平台全球注册用户超过3亿人，托管资产规模约1600亿美元。

独立运营的美国交易所Binance.US表示未受事件影响，另一家加密货币交易所Coinbase也表示没有受到波及，并正密切关注事态发展。