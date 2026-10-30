美国可能恢复对伊朗的军事打击，加剧中东局势紧张，市场担忧能源供应再受冲击，国际油价星期五（10月30日）大幅上涨，布伦特原油一度逼近每桶118美元，创4月以来新高。

彭博社报道，布伦特原油价格一度上涨，逼近每桶118美元；美国西德克萨斯中质原油（WTI）则徘徊在105美元附近。

《华尔街日报》报道，美国一名高级军事指挥官星期四（29日）向总统特朗普汇报对伊朗采取军事行动的选项。特朗普此前多次释放信号，暗示可能在下星期的美国中期选举后恢复对伊朗发动空袭。

伊朗方面，国会议长兼主要谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表明，伊朗在结束战争问题上的立场不会妥协。

此前，德黑兰证实已收到美国副总统万斯（JD Vance）发出的信件。《华尔街日报》报道，这封信旨在推动两国恢复和平谈判。

布伦特原油10月以来已上涨14%，触及六个月高位。尽管霍尔木兹海峡的石油运输逐渐恢复，产油国仍设法在航运风险偏高的情况下运送原油，但全球库存偏低，以及成品油供应紧张，继续支撑油价。乌克兰此前多轮袭击俄罗斯炼油设施，也加剧成品油供应压力。

能源咨询公司Market Risk Advisory合伙人新村直弘（Naohiro Niimura）指出，即使实物石油运输恢复，在美国和伊朗正式达成停火协议之前，交易员也难以长期维持看跌原油的空头仓位。

中东航运风险再度受到关注。英国海上贸易行动办公室（UKMTO）说，一艘油轮星期四在驶离霍尔木兹海峡时遭不明飞行物击中。

与此同时，埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龙（Chevron）因安全顾虑，取消出席下个月在阿布扎比举行的阿布扎比国际石油展览会的计划。

中东以外，乌克兰据报在特朗普施压后，暂停袭击俄罗斯炼油厂。《华尔街日报》引述知情人士报道，这项非正式安排从上星期初开始，预计至少维持至美国中期选举结束，甚至可能延续至11月下旬。

美国中期选举将在11月3日举行，决定国会控制权。民调显示，伊朗战争在美国选民中并不受欢迎，许多选民也对生活成本上升感到不满，包括燃油价格上涨。柴油平均价格今年以来上涨近八成，并在9月创下历史新高。

石油巨头本星期陆续公布业绩，埃克森美孚和雪佛龙预计星期五稍后发布业绩。壳牌（Shell）首席执行官萨万（Wael Sawan）星期四说，鉴于全球石油库存已经大幅减少，目前的油价上涨看来不再只是暂时现象。