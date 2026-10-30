星期五（10月30日）重点：

盘前交易重点：

亚马逊（Amazon）在隔夜发布的业绩显示，集团截至今年9月底的第三季度营业额是2019亿美元，同比增长12%，但低于分析师预期的2022亿美元；每股盈利是1.89美元，也低过市场预期的1.97美元。集团在这个季度消耗了大量现金，并预计明年资本支出将进一步增加。它的自由现金流也从一年前的正数转为负424亿美元。这个消息传开后，投资者感到不安，亚马逊的股价也因此在今晚盘前下跌了6.67%，截稿时报227.52美元。

减重药市场热度不减，礼来（Eli Lilly）第三季业绩再度交出亮眼成绩。集团也进一步提高全年营业额预测。礼来隔夜公布，截至9月底的第三季营业额达244亿美元，同比增长39%，比分析师预期的226亿美元高；非公认会计准则每股盈利是7.48美元，也比市场预期的约6.26美元出色。增长主要来自糖尿病药物Mounjaro及减重针剂Zepbound。前者销售额达107亿美元，同比增长65%；后者销售额达53亿5000万美元，增长49%。业绩公布后，礼来股价在隔夜上涨超过6%。该股在今晚盘前继续走高1.60%，截稿时报1395.00美元。

社交平台Reddit隔夜公布的第三季度营业额和盈利都超出分析师预期。然而，公司给出的第四季度营业额展望不及预期，只有10亿美元至10亿3000万美元，中值比分析师预估的数字少了3.3%，导致公司股价在今晚盘前猛挫21.54%，截稿时报101.90美元。

星期五下文我们来看看晶片制造商英特尔（Intel）的最新季度业绩。今晚盘前该股大跌26.01%，截稿时报68.12美元。

盘前活跃股按序：英特尔、英伟达（Nvidia）、SpaceX、BitMine Immersion Technologies和亚马逊。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

对英特尔而言，眼前的困难，是在于AI服务器处理器需求旺盛，却受制于制造产能；传统个人电脑业务又面对需求疲软和内存成本上涨。（路透社）

英特尔（Intel Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

晶片制造商英特尔在隔夜盘后发布的第三季度营业额和调整后每股盈利，双双超越市场预期，但是公司股价却在业绩公布后，在盘后一度猛挫23%。分析师认为，尽管市场对英特尔的AI服务器需求强劲，它还是难敌个人电脑（PC）市场寒风给集团带来的打击。

不仅如此，英特尔高管们对当前的第四季度的展望也明显逊色，加上以色列工厂爆炸事故及PC市场持续疲软，市场投资者担心这家老牌晶片巨头的复苏之路，恐怕会比预期更漫长。

根据英特尔截至今年9月底的第三季度业绩报告，集团营业额是165亿美元，同比增加20.9%，比分析师预期的164亿8000万美元略高；非公认会计准则（non-GAAP）每股盈利是0.52美元，也比市场预期的0.40美元出色。若按一般公认会计准则（GAAP）计算，每股盈利是0.60美元。

财报也显示，集团的业务表现呈现明显两极化。其数据中心与AI部门收入增长78%至73亿美元，创下集团15年来最强劲的数据中心收入增长；晶圆代工业务收入也增长58%至67亿美元。相反的，负责PC处理器的客户端计算与实体AI部门，收入却同比下降5%至81亿美元。

真正令投资者失望的是英特尔的业绩前景。高管们预计，第四季营业额会介于150亿至160亿美元之间，比分析师预期的170亿7000万美元低；调整后每股盈利估计是0.25美元，也比市场预期的0.43美元逊色。它的调整后毛利率预计会降至38%，比第三季的44.1%明显收窄。

盛宝金融（Saxo）新加坡销售交易员张志明指出，英特尔股价承压的关键，在于高管们对2027年的展望不如市场预期般乐观。全球PC市场相信会进一步放缓，内存晶片价格高涨及供应短缺，也增加电脑制造商的成本。不仅如此，英特尔的以色列工厂遭遇爆炸事故，预计在未来两个季度将导致集团减少约6亿美元收入，进一步拖累短期表现。

老虎基金管理（Tiger Fund Management）首席执行官陈希扬则认为，第三季业绩虽胜预期，但市场焦点已转向第四季及2027年的挑战。他指出，消费者面对过去一年大幅上涨的内存价格，可能推迟更换电脑，短期内边缘AI推理及智能代理软件（agentic software）未必足以扭转PC需求疲软的局面。

不过，服务器市场仍是英特尔的一线希望。随着企业持续投入AI基础设施，对服务器中央处理器（CPU）的需求保持强劲。英特尔首席执行官陈立武在业绩声明中说，尽管PC业近期面临阻力，市场对我们CPU的需求依然强劲。集团当前首要任务是扩大供应，以满足Xeon服务器处理器的强劲需求，同时加强产品组合及技术。

但需求强劲不代表英特尔能够立即转化为收入。高管们指出，PC市场放缓至少可能持续至2027年上半年；集团也预计2027年资本开支将显著增加，以扩大先进制程产能。今年资本开支预测已从原先的180亿美元上调至200亿美元，他们也不认为今年能够实现正数的现金流。

对此，陈希扬说，英特尔仍须持续投入资金扩大制造产能、推进下一代先进制程，并扭转晶圆代工业务的竞争劣势，短期现金流压力恐难避免。