日本中央银行星期五（10月30日）正如市场预期的维持基准利率不变，与美国联邦储备局和欧洲中央银行同步按兵不动。

日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）于星期五的新闻发布会上强调通胀目标已达成，政策已进入一个更加“鹰派”的新阶段，即未来可能每隔几个月就加息一次。

日本央行在星期五结束的两天会议上，以八票赞成和一票反对的结果，决定维持基准利率于1.25%。彭博社早前调查的经济师，全部预测到这个结果。

这个利率决定宣布后，日元汇率基本守住此前的涨幅。目前，1美元兑157.59日元，日元涨幅为0.06%。

根据彭博社报道，日本央行同时第一次指出，潜在通胀率已达到2%的目标。这为它在12月加息敞开了大门。日本央行还出乎市场意料地加快出售挂牌基金（ETF）的步伐，使它每年的出售规模达到约8600亿日元（约70亿新元）。它目前需要将重心从“推动价格上涨”转向“确保价格不会过度上涨”。超过80%的经济学家预计，12月份还会再加息一次。

对于日本央行的决定，华侨银行外汇策略师沈茂雄说：“这并不让人意外。官方通胀目标已达成，这一迹象预示着未来将进一步收紧政策。这对日元应能起到支撑作用。

“然而，石油因素使美元兑日元汇率的短期前景变得复杂。美国中期选举后，美国与伊朗之间的紧张局势再度升级的风险推高了油价，因此虽然美元受人工智能相关担忧的影响而走软，但美元兑日元可能无法充分从中受益。”

日本央行行长：将适时调整货币政策 确保基础通胀率在2%左右

根据路透社报道，日本央行行长植田和男在当地时间下午3时30分左右举行的新闻发布会上说：“我们认为有必要进一步审视经济与价格风险，以及金融状况。不过，潜在通胀率已与我们的价格目标相符。金融状况依然保持宽松。目前存在多种上行风险。因此，我们必须保持警惕，防范通胀超出我们目标的风险。

“我们的目标是可持续且稳定地实现价格目标。从这个意义上讲，我们尚未达到目标。将基础通胀率锚定在我们的目标水平附近至关重要。但这并不意味着我们会坐视不管。我们将适时调整货币政策，以确保基础通胀率锚定在2%左右。”

植田和男的这个发布会受到投资者密切关注，留意央行是否释放出12月可能加息的信号，并探寻本轮紧缩周期中利率最终会升至何种水平的线索。

若连续两次加息 或造成市场恐慌

三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）高级经济师竹本纯也（Junya Takemoto）表示：“鉴于市场对12月加息的预期已处于如此高位，我想看看日本央行是否会进一步强化这种预期。此前，植田和男曾在新闻发布会上发表言论，暗示日本央行将在下一次会议前密切评估各项事态发展。”

本周，日本央行是三大央行当中最后开会的央行，美联储和欧洲央行之前已经议决维持利率不变。上个月，三大央行第一次同步加息。

日本央行这个世纪以来，还未曾连续两次加息，如果它本周加息，可能造成市场恐慌。日本央行的基准利率已经处于31年来最高位，虽然说比起七国集团其他成员的利率还是偏低。