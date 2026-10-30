谷歌人工智能（AI）搜索功能分流用户，让社交平台Reddit面临用户减少的压力。受此消息拖累，Reddit股价星期五（10月30日）开盘大跌25%。

据路透社报道，Reddit首席执行官霍夫曼（Steve Huffman）星期四（29日）在发布第三季业绩时警告，若通过搜索引擎进入平台的用户持续减少，第四季每日活跃访客数可能减少10%以上。

谷歌逐步扩大AI搜索功能的应用，让用户无需点击其他网站，就能直接获得答案。这正冲击Reddit等依靠搜索引擎吸引用户的平台。

摩根大通分析师指出，谷歌扩大AI应用，以及调整机器翻译内容在搜索结果中的排名，都导致进入Reddit的搜索流量下降。Piper Sandler分析师则认为，市场有必要调整对Reddit的预期，公司短期前景也更加不明朗。

另一方面，Reddit在申报文件中披露，已将与亚马逊云（AWS）和谷歌的云服务协议延长至2029年，承诺三年内分别支出8亿8000万美元（约11亿2500万新元）和5亿8000万美元。

延伸阅读 多家科技巨头本周公布业绩 AI军备竞赛恐难刹车

截至星期四收盘，Reddit今年来股价已下跌约44%。