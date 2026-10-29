中东和俄乌冲突扰乱能源市场，推动油价走高之际，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龙公司（Chevron Corp）这两大能源巨头的盈利，均突破市场预期。

埃克森美孚第三季经调整后的每股盈利，报4.23美元（约5.41新元），比分析师平均预期高出10美分；雪佛龙公司每股盈利则达到5.28美元，比市场预期高出35美分。

同时，埃克森美孚炼油业务净利达到90亿5000万美元，同比增长接近五倍；雪佛龙公司炼油业务则取得49亿3000万美元净利，创历史新高，也同比大涨四倍。

埃克森美孚已连续第44年提高股息，并承诺每年维持200亿美元的股票回购规模。首席财务官尼尔汉森（Neil Hansen）指出，与其说盈利大幅增长是意外之财，倒不如说是公司在市场最需要供应之际，提高产量所获得的回报。

他说：“面对全球大宗商品价格上涨，作为一家企业，我们能够作出的最有意义的回应，是动用所有可行手段，增加供应。”

自2020年以来，埃克森美孚进行了大量投资，让墨西哥湾沿岸的馏分油产量，自2019年以来增加了40%。

雪佛龙公司预计，到今年底，公司在委内瑞拉的日产量将达到30万桶，同比增加20%。公司在当地的生产成本，每桶不到20元，使委内瑞拉成为全球盈利能力最高的石油生产区之一。

受地缘政治冲突影响，今年以来布伦特原油价格，已大涨超过90%。埃克森美孚和雪佛龙公司的股价，也在同期内双双上扬超过50%。