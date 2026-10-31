美国华尔街科技股星期五（10月30日）遭遇重挫，市场对人工智能（AI）热潮推高股市估值的可持续性产生更多疑虑，带动主要股指创6月以来最大单日跌幅。

彭博社报道，纳斯达克100指数重挫3.5%，盘中一度跌入技术性调整区间；标普500指数下跌1.8%，跌破100日移动平均线。道琼斯工业平均指数则下跌1.1%。

科技股抛售受到令人失望的业绩表现推动。英特尔（Intel）股价更创逾40年来最大跌幅。

市场也关注科技巨头大举投入AI基础设施对资产负债表造成的压力。

苹果（Apple）重新成为全球市值最高的公司，取代英伟达（Nvidia）。投资者在AI支出前景引发疑虑之际，转向被视为相对安全的苹果。

彭博社报道，美国科技巨头今年预计投入约7500亿美元（约9590亿新元）于AI领域，但支撑这些投资的广告、消费和零售等核心业务开始出现放缓迹象。

Miller Tabak首席市场策略师马利（Matt Maley）说：“大型云计算公司核心业务放缓，意味着市场一直期待的巨大回报可能最终到来的时间，还会进一步推迟。”

瑞银首席投资办公室的布尔夏迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）则指出，AI需求仍然强劲，但市场出现“中期资本支出消化不良”的风险正在上升。

她认为，整体股市仍有上涨空间，投资者应着重建立更具韧性的投资组合，扩大科技股以外的投资配置。

加密货币市场也遭遇抛售。币安（Binance）披露创纪录的黑客攻击后，比特币一度承压，重新引发市场对客户资产安全的担忧。油价上涨以及市场猜测美国可能恢复对伊朗发动军事打击，也进一步加剧市场避险情绪。