苹果（Apple）星期五（10月30日）重新夺回全球市值最高公司的地位，超越人工智能（AI）晶片巨头英伟达（Nvidia）。在市场对科技巨头大举投入AI基础设施的回报产生疑虑之际，投资者转向被视为相对稳健的苹果。

彭博社报道，苹果股价星期五下跌1.2%，收盘市值为5.03万亿美元（约6.43万亿新元）；英伟达股价则下跌4.2%，市值降至4.93万亿美元。这是苹果自今年7月底短暂超越英伟达后，再次登上市值榜首。

星期五科技股普遍遭到抛售，多家大型科技公司公布的业绩令人失望，包括英特尔（Intel）和亚马逊（Amazon），此前谷歌母公司Alphabet及Meta Platforms等公司的业绩也未能满足市场期待，重新引发投资者对AI支出前景的担忧。

苹果相对没有大举投入AI基础设施，反而在科技巨头不断扩大资本开支之际，维持较为审慎的支出策略。这使苹果成为今年美国“七巨头”科技股中表现最好的公司。

苹果股价今年以来上涨27%，涨幅超过排名第二的英伟达一倍。英伟达则是AI投资热潮的主要受益者之一。

随着AI计算基础设施投资规模不断扩大，谷歌母公司Alphabet和亚马逊等公司的自由现金流已转为负数，迫使它们越来越依赖债券市场融资。与此同时，利率上升也增加借贷成本。

相比之下，苹果2026财年自由现金流预计增长38%，达到1420亿美元。苹果2026财年已于9月30日结束。

科技股为主的纳斯达克100指数10月下跌6.7%，创2025年3月以来最大单月跌幅。

提供AI计算服务的数据中心业者CoreWeave和Nebius Group，本月股价均下跌超过30%。英特尔星期五股价重挫后，10月累计跌幅超过45%，创彭博自逾40年前开始记录相关数据以来最大单月跌幅。