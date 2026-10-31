全球最大加密货币交易所币安（Binance）遭遇创纪录的63亿美元（约80亿5300万新元）黑客攻击后，承诺由公司资金承担全部损失，并争取在约34小时内恢复提款服务，以稳定客户信心。

币安星期五（10月30日）说，客户资金安全，目前已与业界伙伴冻结部分受影响资产，涉及金额约30亿美元。币安联合创办人何一在社交平台X发文说，已找到的30亿美元仅占公司用户资产和公开储备约2%。

币安联合执行总裁邓伟政说，这是一起“复杂攻击”，涉及被入侵的笔记本电脑以及会自行删除活动痕迹的恶意软件，使调查和追踪更加困难。

他说，黑客操纵币安用于批准交易的系统，将资金从币安控制的联网“热钱包”（hot wallet）转移到黑客控制的钱包，绕过正常的审批机制。

币安星期五下午说，技术团队预计约34小时内恢复提款服务，并正在进行全面安全审查。公司也将在12小时内进行首次储备证明（proof of reserves）快照，预计下星期一（11月2日）公布结果。

币安说，公司已内部预留约63亿4000万美元资金以弥补损失。公司网站显示，币安另设有10亿美元的比特币储备基金，用于在发生安全漏洞时保护客户资产。

币安是全球最大的加密货币交易所。它的2024年度报告显示，平台全球注册用户超过3亿人，托管资产规模约1600亿美元，这起事件再次引发市场对平台安全性的关注。

美国区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis认为，这次攻击与过去被归咎于朝鲜的重大加密货币攻击有相似之处。TRM Labs说，黑客在约20分钟内完成大部分盗窃行动，并采用类似2025年加密货币交易所Bybit遭攻击时的手法。

英国区块链分析公司Elliptic则形容，这是目前已知规模最大的盗窃案。

美国联邦调查局（FBI）证实已知悉这起事件，并正与相关公私营机构合作，了解事件规模和潜在影响。美国特勤局也说，正与包括稳定币发行商Circle在内的私营企业合作，追踪、冻结和追回被盗资金。

稳定币发行商Tether说，已冻结与事件有关的近15亿7000万美元资产；Circle则冻结超过8亿美元。

阿布扎比金融服务监管局说，正与币安密切联系并监测事件。阿布扎比政府支持的投资集团MGX去年成为币安少数股东，但拒绝置评。