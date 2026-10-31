社交媒体巨头Meta Platforms大举投资人工智能（AI），导致资本开支和债务负担不断增加，标普全球评级（S&P Global Ratings）星期五（10月30日）将公司的信贷评级展望从“稳定”下调至“负面”，为未来两年可能调降信用评级释放信号。

标普发布声明指出，Meta目前的信贷评级为AA-，评级展望下调主要反映公司杠杆率上升，以及AI投资能否带来足够收入仍存在不确定性。

标普认为，相较于同行，Meta将AI投资商业化的能力较为有限，目前尚不清楚公司何时才能通过相关投资创造可观收入，足以抵消不断增加的成本。

标普说，负面展望反映市场对Meta高资本开支将维持多久，以及经营活动产生的自由现金流何时才能恢复正数，仍存在不确定性。

标普预计，Meta今年的资本开支将达到1400亿美元（约1790亿新元），2027年进一步增至超过2250亿美元。公司的杠杆率可能最早在明年升至1倍以上，远高于去年的约0.1倍。居高不下的资本开支可能导致自由经营现金流在2028年之后仍持续为负数。

Meta目前的AA-评级属于第四高的投资级别，即使未来被下调一个级别，仍处于较高的投资级别范围。

Meta发言人穆塔兹（Kamran Mumtaz）回应说，公司不同意标普对其AI商业化能力的看法，并认为未来存在显著的产品和业务发展机会，足以支撑公司稳健的信贷状况。