金价过去一周经历剧烈抛售，在美国联邦储备局维持鹰派立场、美国经济数据强劲，以及科技股重挫引发市场广泛清仓的多重压力下，跌破每安士4000美元，并创逾一年来新低。

星期五（10月30日）公布的美国第三季国内生产总值（GDP）增长强于预期，加上核心个人消费支出（PCE）通胀仍高企，进一步强化市场对美联储可能需要继续收紧货币政策的预期。

科技股遭遇剧烈抛售，市场对人工智能投资回报的疑虑升温，拖累股市及其他资产。贵金属也受到广泛清仓影响，金价跌破4000美元后跌势加剧，星期五晚些时候一度低至3870.25美元，为逾一年最低水平，收盘跌3.6%。

Kitco News调查显示，专业投资者对金价后市的看法明显转淡。接受调查的16名分析师中，仅一人（6%）预计金价未来一周上涨，10人（63%）预计进一步下跌，其余五人（31%）预计横摆或无法判断方向。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）说，金价的光芒已经减弱。他认为，如果金价进一步跌至今年新低，可能下探3750美元至3850美元。

SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）指出，金价跌破4000美元是一个重要技术信号，预计短期走势偏淡。

金融服务公司StoneX Group高级大宗商品经纪帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）认为，金银已跌破关键短期支撑位，意味着贵金属可能面对更长、更深的调整。他说，如果金融市场进一步出现清仓，金价也可能承受更多卖压；从技术走势来看，金价仍有进一步下跌空间。

不过，他认为从长期来看，持有贵金属的投资逻辑仍可能成立，但短期走势可能与长期判断背离，因此投资者应考虑通过对冲降低风险。他甚至预计，金价最坏可能在明年第一季跌至约3000美元，之后才逐步筑底。

相比之下，散户投资者仍较为乐观。Kitco在线调查的184名参与者中，98人（53%）预计金价接下来一周上涨，56人（30%）预计下跌，另有30人（16%）预计横摆。