全球最大加密货币交易所币安（Binance）遭加密货币史上最大额黑客攻击后，宣布星期天（11月1日）下午2时至5时起，分阶段恢复提款服务。

币安在星期四（10月29日）遭遇63亿美元（约80亿5600万新元）加密货币盗窃后，星期五（30日）上午暂停提款及部分交易服务。

据区块链分析机构分析，事件发生时，黑客在约20分钟内，从平台控制的联网热钱包（hot wallet）转走大部分资产。热钱包方便客户快速存提款及交易，但也易成为攻击目标。

此前币安初步调查指出，攻击可能始于一名软件工程师的电脑遭入侵，黑客随后取得交易审批系统权限，绕过正常程序转走资产。

美国联邦调查局（FBI）星期六（31日）说，朝鲜或是这起攻击的幕后黑手，认为事件与朝鲜精锐黑客组织TraderTraitor有关。

这个组织也被认为与2025年2月针对加密货币交易所Bybit的黑客攻击有关。当时，Bybit被盗近15亿美元，是这次币安事件之前，业内最大规模的盗窃事件。

事件发生后，币安承诺公司将承担损失，并已预留约63亿4000万美元资金应对。

公司多名高管也先后表明，币安的营收足以弥补损失；平台也与链上合作伙伴联手冻结约30亿美元受影响资产，并展开全面安全审查。

截至星期天发稿前，主要加密货币都收复前两日的跌幅。截至晚间6时，占全球加密货币市场总市值约六成的比特币，价格回升到7万8000美元左右，但五天跌幅仍超3%。