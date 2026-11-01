今年油价高企，让五家大型石油公司赚得巨额“意外之财”，季度营收达到有史以来第三高。然而，它们却不急于花钱，以防油价回落。

据彭博社报道，埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龙（Chevron）正囤积现金，英国石油公司（BP）优先偿还债务，壳牌（Shell）和道达尔能源（TotalEnergies）则强调谨慎投资。

中东战争推动油价在今年大部分时间都维持在每桶100美元以上，加上全球炼油产能紧张，石油企业盈利和股价双双飙升。

英国石油公司（BP）股价累计上涨45%，埃克森美孚和雪佛龙分别上涨56%和55%。

不过，在这个盛衰周期交替的行业，石油巨头知道高油价未必持续，也不想重蹈覆辙。

过去，西方五大石油公司曾在油价上涨期间，斥巨资大举扩张，却在随后油价下跌时措手不及，蒙受损失。2010年至2020年间，这些企业因此累计减值了约1800亿美元（约2300亿新元）资产。

壳牌总裁萨万（Wael Sawan）说，不会让手头盈余的现金浪费。过去石油行业和壳牌自身都曾犯下这个错误，如今已吸取教训。

盈利飙升但不愿增加股票回购

这种谨慎态度也反映在股东回报策略上。

比如，雪佛龙第三季利润创历史第四高，但股票回购规模却削减至25亿美元，是此前目标区间的下限。埃克森美孚也未因盈利大增而提高回购规模。

雪佛龙首席财务官邦纳（Eimear Bonner）说，公司以数十年而非季度为单位管理业务，绝不会因为一个季度的业绩波动，就改变资本配置或财务优先事项。

有迹象表明，投资者对这种做法表示支持。彭博社汇编数据显示，五家石油企业目前总债务约为2760亿美元，比2020年底减少了近三成。

对英国石油公司而言，这轮“意外之财”尤为重要。公司仍在消化此前清洁能源投资，以及2010年深水地平线墨西哥湾漏油事故造成的超600亿美元损失。

公司总裁奥尼尔（Meg O’Neill）说，公司仍在全力以赴改善资产负债表，目前的债务和杠杆水平“仍远超过在低油价时所能承受的范围”。

高油价时不急于大型收购

埃克森美孚和雪佛龙上一次取得如此丰厚的盈利是在2022年。两家公司隔年便分别宣布约600亿美元的大型收购计划。

反观这一次，雪佛龙总裁沃思（Mike Wirth）早前否认了再次进行大型收购的可能。他说，历史上很少有在油价达到每桶100美元时达成的优秀交易。

道达尔能源总裁潘彦磊（Patrick Pouyanné）也强调，更倾向于在市场低迷时收购，不会仅因手头突然现金增加，就随油价周期扩大投资。

石油公司的谨慎，与科技业的大规模举债形成鲜明对比；后者正因人工智能（AI）相关投资尚未带来明显现金回报，引发广泛担忧。

不过，也有投资者认为，石油企业可能过于保守，会牺牲长期增长机会。

Zacks Investment Management首席市场策略师马尔伯里（Brian Mulberry）就指出，期待这些企业做更多有助长期增长的投资行动。