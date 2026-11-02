全球最大加密货币交易所币安（Binance）星期一（11月2日）恢复服务后说，提款量在最初激增后已趋稳，存入资金量仍“可观”，并已补足被盗资产的95%。

据路透社报道，币安上星期四（10月29日）遭到网络攻击，63亿美元（约80亿5300万新元）资产被窃。

币安称，截至星期一，客户已提取36亿4000万美元，相当于平台资产的2.1%。

比特币价格在上周末略有回升，星期一交易在7万8000美元以上。此前，以太币上星期五（10月30日）跌至两个月低点，之后也略有回升，报2287美元。

路透社报道，币安在全球拥有3亿3500万名注册用户。公司说，截至10月28日，资产管理规模为1710亿美元。

区块链分析公司TRM Labs全球政策主管雷德博德（Ari Redbord）说：“这意味着提款规模更像是预防性反应，而非资金外逃。”

分析师说，这起币安盗窃案可能是历来最大宗的金融劫案，也是一连串加密货币盗窃案之一。TRM Labs研究人员说，2025年全球发生近150起加密货币盗窃案，涉款29亿美元。

提款规模成为客户在这起攻击后是否仍信任币安保管资金的初步考验。

稳定币市值一般会在资金撤离加密货币市场时下跌。加密货币数据网站CoinMarketCap的数据显示，市值最大的两种稳定币USDT和USDC，合计市值自上星期五以来减少约12亿美元。

币安称已补足95%被盗资产

币安星期天（11月1日）说，公司已动用资金购买代币，补足约60亿美元的被盗资产；余下5%为流动性较低的代币，筹足所需数量可能需要更长时间。

币安说，公司将承担这次黑客攻击造成的财务损失，并已预留约63亿4000万美元自有资金应对损失。

公司也说，币安自有资金来自10亿美元的用户安全资产基金（Secure Asset Fund for Users，简称SAFU），以及期货保险基金和公司财库的部分资金。SAFU是币安持有的比特币储备，用于在发生安全漏洞时保护客户资产。

币安联合首席执行官何一在上周末说，币安将动用SAFU资金的50%，并承诺把基金补回约10亿美元。她也警告，上周末出现趁乱行骗的新骗局。

不过，加密货币数据平台DeFiLlama则估计，客户资金净流出已达58亿1000万美元，高于币安给出的36亿4000万美元。平台较早估计净流出为43亿6000万美元。

币安发言人针对这项较早的估计说，DeFiLlama的计算没有计入币安存入自家新热钱包的资金，因此不准确。

发言人说，币安在X平台公布的数字较接近实际，但贴文发布后的存提款变动尚未计入。

美国联邦调查局指攻击涉及朝鲜组织

美国联邦调查局（FBI）上星期六（10月31日）说，朝鲜政府支持的黑客组织TraderTraitor应对这起攻击负责。

朝鲜多年来否认利用与政府有关的网络部队从事间谍活动、金融盗窃和获取收入。

联邦调查局在一份声明中说，执法部门发现这个组织成员把被盗资产转换成以太币。联邦调查局也说，预计这些资产还会通过相关技术进一步洗钱。

美国区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis也认为朝鲜涉案。两家公司说，大部分盗窃行动于上星期四深夜开始，并在约20分钟内完成，手法与过去被归咎于朝鲜的多起大型攻击相似。

不过，美国总统特朗普上星期六说，目前仍不清楚朝鲜是否涉案。

特朗普对记者说：“我们不知道是不是朝鲜；但如果是，我们会就这件事与朝鲜交涉。”有关谈话由白宫账号上传至X平台。