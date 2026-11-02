油价下跌缓解通胀压力，加上金价上周跌至低谷吸引逢低买盘的投资者，推动金价突破每安士3900美元关口。

金价星期一（11月2日）中午12时20分上涨0.83%，至3906.91美元（约4998新元），收复上个交易日暴跌3.7%的部分失地。

反观布伦特原油价格，它则下跌3.28%至每桶109.71美元。

金价上个星期五（10月30日）重挫，达到自2008年以来表现最差的“10月行情”。

油价之所以回落，是因有媒体报道，美国总统特朗普希望在这个星期二（3日）的中期选举后，将尝试通过外交和平解决美伊战争，之后才决定是否恢复攻击伊朗。

尽管如此，黄金仍然极易受到中东战事升级的冲击。

特朗普此前曾威胁要在中期选举后恢复对伊朗的打击，德黑兰方面则威胁要采取更广泛的报复行动。与此同时，几个波斯湾国家也对新一轮袭击，在区内引发破坏性更大战争的担忧。

全球科技股暴跌也给贵金属带来额外压力。近期人工智能热潮退却，促使投资者抛售黄金变现，以弥补在其他市场的亏损。