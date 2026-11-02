美国总统特朗普据报倾向给予对伊朗的外交斡旋更多时间，暂缓决定是否恢复军事打击。这也缓解市场对中东冲突升级的担忧，国际油价下跌。不过，市场认为地缘政治局势带来的石油供应风险仍然显著，因此上调今年底及明年的国际油价预测。

据彭博社报道，布伦特原油期货价格星期一（11月2日）一度回落至每桶111美元左右，随后进一步跌至接近110美元。美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格则徘徊在每桶102美元左右。布伦特原油上星期五（10月30日）上涨超过2%，10月份累计涨幅达14%，并触及六个月高点。

美国媒体Axios引述知情人士报道，特朗普在与以色列总理内坦亚胡通电话时表示，希望在决定是否于星期二（3日）美国中期选举后恢复对伊朗的空袭前，给予外交途径更多时间。不过，这一立场令内坦亚胡感到担忧。

美国国务卿鲁比奥星期六（10月31日）也说，美国尚未决定是否再次打击伊朗，特朗普倾向通过外交途径解决问题。

美国和以色列今年2月底联合袭击伊朗，引发中东战争。尽管特朗普上星期表示和平谈判正在进行，但他也多次暗示，可能在美国中期选举后恢复对伊朗的军事打击。

荷兰合作银行（Rabobank）高级能源策略师施密特（Florence Schmit）认为，当前油价下跌只是暂时性回调。近期各方言论显示，中东局势仍有进一步升级的可能，并可能再次推高油价。

尽管霍尔木兹海峡的原油运输已逐步恢复，波斯湾原油出口量也接近战前水平，但区内船舶遇袭事件仍持续发生。此外，乌克兰加大对俄罗斯炼油设施的袭击，也推动美国和欧洲的柴油价格大幅上涨。

高盛上调布伦特原油年底预测至105美元

在供应风险持续高企的背景下，高盛集团（Goldman Sachs）上调今年底及2027年的国际油价预测。

高盛分析师在星期天（1日）发布的报告中，将今年12月布伦特原油价格预测从此前的每桶90美元，上调至105美元；2027年平均价格预测则提高10%，至每桶88美元。高盛也上调美国西得克萨斯中质原油的价格预测。

分析师认为，船舶袭击加剧、能源基础设施受损，以及俄乌战争持续，都可能进一步推高油价。由于供应中断发生的时间和地点几乎无法预测，高盛目前的基本预测情境已纳入2027年全球每日100万桶的石油供应中断假设。

近期其他国际银行也相继上调油价预测。摩根士丹利将第四季布伦特现货指标价格预测提高至每桶105美元，澳新银行（ANZ）也将今年底布伦特原油期货价格预测上调至相同水平。