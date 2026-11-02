星期一（11月2日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（11月2日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升44.10点或0.58％，报7624.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起249.30点或0.88％，报28634.10点；重量级的道琼斯指数期货也升高324.90点，报52096.00点。

美国股市在上星期五（10月30日）大幅下挫。美市受到英特尔（Intel）和亚马逊（Amazon）令人失望的季度财报影响，纳斯达克指数创下自6月5日以来的最大单日跌幅。这两个重量级科技企业的业绩表现，加剧了市场对于人工智能（AI）在AI技术上投入巨额资金的担忧。

标准与普尔500指数在上星期五下跌140.32点，闭市报7580.07点。道琼斯指数退低572.25点，闭市报51770.31点。纳斯达克100指数更是猛挫3.46%或1017.66点，最后以28384.85点收市。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是198亿7000万股，比过去20天的172亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

苹果公司（Apple）是本星期发布财报的超大型科技巨头之一。它将在星期一晚盘后公布2026财年第四财季的业绩报告。目前华尔街分析师普遍预计，苹果公司每股盈利大概会是在1.98美元至2.00美元之间，营业额预计会是1134亿6000万美元。这份财报备受瞩目，主要是因为这是苹果公司新任首席执行官特纳斯（John Ternus），上任以来的首个财报发布会。另外，投资者也密切关注有关iPhone 18 Pro系列初期市场需求的相关数据。苹果公司股价在星期一晚盘前退低0.21%，截稿时报343.90美元。

据《华盛顿邮报》引述知情人士的消息报道，SpaceX首席执行官马斯克正在探讨与Boost Mobile建立合作伙伴关系，或是直接收购Boost Mobile的可能性，以便推动SpaceX进军美国无线电信行业。EchoStar的股价在星期一晚盘前上涨4.14%，截稿时报100.95美元；SpaceX股价则在盘前起了2.72%，报138.38美元。

特斯拉（Tesla）10月份在北欧多个市场的车子注册量取得增长，延续了它在这些地区销售额的复苏势头。根据瑞典汽车行业组织“Mobility Sweden”、挪威数据统计机构OFV以及丹麦车辆数据平台bilstatistik.dk提供的数据，特斯拉在瑞典的注册量激增了248%，在挪威增长了131%，在丹麦则增长了34%。特斯拉股价在星期一晚盘前上升0.81%，截稿时报403.05美元。

晶片及存储类股在星期一晚盘前普遍反弹。在截稿时，SK海力士（SK Hynix）股价涨幅在5%左右；希捷科技（Seagate Tech）、闪迪（SanDisk）、美满电子（Marvell）、美光科技（Micron）、西部数据（Western Digital）及ARM Holdings的涨幅大概在3%左右。

星期一下文我们来看看社交媒体巨头Meta Platforms进军机器人的消息。星期一晚盘前该股起0.16%，截稿时报616.00美元。

盘前活跃股按序：英特尔、SpaceX、英伟达（Nvidia）、Rivian Automotive和IREN Ltd。截稿时，除了英特尔股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

对Meta而言，Max目前仍只是实验性原型，但它的出现也反映了Meta今后的AI战略的新方向。（路透社）

Meta Platforms Inc

（纳斯达克证券交易所代码：META）

拥有脸书、Instagram和WhatsApp的社交媒体巨头Meta Platforms，目前正在进军人形机器人领域，进一步把业务从AI软件扩大至包括实体硬件。

据科技媒体《The Information》的最新报道，Meta已经与中国上海机器人初创公司傅利叶（Fourier）合作，并在大约三个月的时间内就打造出一个名为Max的人形机器人原型。现在双方已着手开发第二代Max 2。消息也说，Meta希望将它的个人AI代理Muse融入机器人之中，让AI代理不只是回答问题，也能在现实环境中执行家务任务。

根据该报道，Max的身高约1.5米，重约48公斤，搭载着英伟达（Nvidia）的Jetson Thor晶片，并配有胸前扬声器、能够模拟人类表情的显示屏，以及可拾取小瓶子和玩具的五指机械手。不过机器人还须具备一定的人机互动能力，包括在5米距离辨识语音、在3米距离识别手势，以及通过眼神和表情传达正在聆听、思考或回应等状态。

Meta与傅利叶合作的速度也值得关注。报道引述知情人士说，两家公司在三个月内完成Max原型机。Meta机器人产品副总裁李晨（音译，Li-Chen Miller）曾在傅利叶上海工厂驻留近两个月，与当地团队共同开发。Max是在今年8月底在Meta内部机器人峰会上向部分员工展示的。

不过，Max并非即将上市的消费产品。Meta发言人向《The Information》表示，公司与傅利叶的合作目前聚焦内部研究与实验，没有销售这些原型机的计划。报道也指出，Meta尚未设定人形机器人产品的推出时间。

据报道，Meta首席技术官博斯沃思（Andrew Bosworth）也曾在内部将人形机器人形容为Muse的实体化身。Meta是在9月推出Muse个人AI代理，官方介绍称，Muse不只是回答问题，还能协助用户完成任务、管理计划并采取行动。若未来将这类AI能力与机器人结合，理论上便可从数码环境延伸至现实家庭，例如协助拿取物品或处理日常事务。

Meta与傅利叶已在9月开始开发Max 2。新版本将重新设计躯干、改善机械手的操作能力，加入投影器及更多传感器，帮助机器人上下楼梯。Meta也正在上海和深圳招聘供应商开发、产品设计及项目管理的人才，相关职位涉及从原型开发到规模化生产。

一些分析师对这个消息的反应，是认为Meta的机器人布局并非单纯采购中国硬件。它也正试图建立产品设计、供应链及制造能力，同时发展机器人所需的AI模型。Meta今年5月收购的Assured Robot Intelligence，就是该巨头进一步加强对机器人理解人类行为的了解，以及拥有能适应不同环境的软件。

然而，选择中国合作伙伴也带来地缘政治挑战。《The Information》指出，美国政府正加强审视中国机器人产业及供应链安全。美国联邦通信委员会（FCC）之前限制部分中国人形机器人进口，并提出进一步收紧用于研发的进口数量。若相关规定收紧，Meta未来采购原型机及零部件可能面对更多限制。

除了Meta之外，特斯拉（Tesla）也一直积极推进Optimus机器人的发展；还有Figure以及1X Technologies等初创企业也在研发机器人，其中一些甚至已开始测试家庭场景或接受预订。