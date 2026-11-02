人工智能（AI）巨头Anthropic计划在美国上市的首次公开售股（IPO）中，向日本投资者募集至35亿美元（约45亿新元）资金。

这家备受瞩目的AI独角兽正将这场具有里程碑意义的股票发售，引入一个长期缺乏新股供应的市场。

彭博社星期一（2日）报道，根据周一披露的监管文件，瑞穗证券（Mizuho Securities）将负责统筹日本本土的公开发售部分。

高盛集团、三菱日联摩根士丹利证券以及摩根士丹利三菱日联证券等机构将共同承揽投资者认购订单。瑞穗金融集团与三菱日联金融集团亦位列本次发行的承销商名单之中。

日本近年来的新股发行规模已跌至14年低位，而此次安排让日本成为全球少数几个能直接参与这起巨额IPO的海外市场之一。

除日本外，澳大利亚、加拿大以及欧洲部分地区的投资者也可以申购这家Claude聊天机器人开发商的首次公开发行股份。

上个月，在各家科技企业竞相涌入股权融资市场的热潮中，Anthropic正式提交了备受期待的IPO申请。

目前，Meta Platforms计划通过发售普通股和优先股筹集至多950亿美元，Alphabet也拟开展高达850亿美元的股权融资。Anthropic本次IPO将成为检验全球投资者对这一轮人工智能相关新股供应接受度的关键试金石。