人工智能公司OpenAI与阿拉伯联合酋长国达成多项合作协议，计划将其技术部署至阿联酋的能源企业、投资机构及政府部门。

随着OpenAI寻求来自该国主权基金的数十亿美元注资，此举进一步深化了双方的合作关系。

彭博社星期一（11月2日）报道，阿布扎比媒体办公室星期一发布声明称，ChatGPT开发商OpenAI的首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）已抵达阿布扎比，并与阿布扎比王储谢赫·哈立德·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬（Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan）举行了会谈。

为满足开发与维护尖端人工智能软件所需的巨额资金，包括OpenAI和Anthropic在内的顶级人工智能（AI）企业正纷纷转向中东地区资金雄厚的主权投资者。

据彭博社上月报道，OpenAI正与阿联酋多家投资基金（包括阿布扎比的MGX投资机构）接洽，拟由其牵头参与一轮规模达300亿美元（约384亿新元）的融资。

根据周一签署的协议声明，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）成为首家部署OpenAI前沿技术的能源企业。ADNOC在另一份声明中表明，OpenAI的人工智能代理（AI Agents）将用于“持续预测原油的供需、价格与盈利率，并在市场影响显现前做出提前预警”。

此外，OpenAI还与穆巴达拉投资公司（Mubadala）及Inception42达成合作，将先进的AI能力引入投资分析领域。

同时，这家总部位于旧金山的人工智能巨头还携手阿联酋政府赋能部（Department of Government Enablement），共同启动了“AI原生机器可读政府”（AI-native Machine-Readable Government）项目， 把既定政府政策和法规转换为机器可读格式。