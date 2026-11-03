知情人士透露，社交媒体巨头Meta Platforms正准备发行跨境投资级债券，筹集至少200亿美元（约256亿新元）支持人工智能（AI）发展。此举正值市场对AI基础设施相关支出的疑虑，愈发升温。

彭博社星期二（11月3日）引述消息人士报道，Meta已委托花旗集团（Citigroup）和摩根士丹利（Morgan Stanley），在星期一（2日）和星期二举行投资者电话会议。

消息人士也说，Meta可能分五批发行美元债券，以及分六批发行欧元计价债券。

若消息属实，这会是Meta近半年来首次大规模发行债券，也是公司首次发行欧元债券。此举意味着，Meta正效仿竞争对手Alphabet、亚马逊（Amazon）透过不同货币筹集资金，以多元化融资来源。上个月，Meta已在欧洲举行非交易路演（non-deal roadshow）。

知情人士也透露，Meta潜在的美元债券发行期限，将涵盖五年至30年；欧元债券期限则从略长于四年，至略长于38年。

Meta上一次发行高评级债券是在4月，当时公司筹集250亿美元，投资者需求在高峰时期达到960亿美元。

去年以来，各大科技巨头已透过借贷，在市场筹集数千亿美元，用于兴建新的数据中心和购买晶片，外界也愈发质疑这些投资能否带来相应回报。

市场开始对AI相关债券的需求有所减弱，部分投资者要求发行方提供更大的收益率让步，以补偿他们承担的风险。

同时，数家美国科技巨头的债务违约风险保障成本，已升至历史新高，反映出投资者日益感到不安。