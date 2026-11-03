美国人工智能（AI）软件公司Palantir第三季营收同比大增96%，至23亿1000万美元（约29亿5800万新元）并超出市场预期。不过，集团对第四季的营收预测显示增长可能放缓，拖累股价在盘后交易中下跌约3%。

Palantir当地时间星期一（11月2日）公布截至9月底的第三季业绩。扣除部分成本后的每股盈利为44美分，也高于市场预测的41美分。集团预计，截至12月底的第四季营收约为26亿5000万美元，高于分析师平均预测的24亿6000万美元。

不过，这意味着第四季营收环比增长约15%，低于第三季的20%。若预测实现，将是集团自2025年第二季以来最慢的环比增长。

受增长放缓的担忧影响，Palantir股价盘后交易中下跌约3%，报173.12美元。

Palantir发展一系列生成式AI应用，客户包括美国政府、军方及企业。随着越来越多机构采用AI技术辅助运营决策，集团业务近年来迅速扩张。公司股价过去三年累计上涨近900%，市值增加近3900亿美元。

不过，随着估值持续攀升，投资者开始质疑集团能否维持高速增长。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师辛格（Mandeep Singh）指出，Palantir商业客户新增数量的环比增长放缓，显示集团可能面对Anthropic等先进AI模型供应商日益激烈的竞争。

他也指出，集团上一季的毛利率有所下降，而客户使用AI系统所需的运算资源增加，短期内可能继续对盈利能力构成压力。

尽管如此，Palantir仍上调全年营收预测至85亿3000万美元，高于分析师平均预测的82亿美元。集团也将美国商业业务全年营收预测提高至超过35亿6000万美元，相当于至少143%的增长。