美国科技巨头谷歌（Google）已同意让英国工会代表进入英国办公室招募会员，这个变化将涉及公司在当地超7000名员工。这是英国工党政府实施新劳工法规后，科技巨头进一步向工会开放工作场所的最新例子。

根据彭博社报道，谷歌星期一（11月2日）宣布，已与英国工会Prospect达成协议，允许工会代表进入集团在英国的办公室，包括位于伦敦国王十字区（King’s Cross）的总部。

Prospect希望扩大谷歌员工的工会会员人数，以争取在薪酬、弹性工作安排，以及人工智能（AI）技术的推行方面取得集体谈判权。

Prospect秘书长克兰西（Mike Clancy）说，这项协议释放了强烈信号，表明工会即使面对全球最大的科技企业，也有能力成功达成协议。

谷歌发言人则指出，这项协议是在集团现有内部员工代表机制的基础上的一项进一步发展。

英国新法规赋予工会进入工作场所的权利

谷歌的决定正值英国政府大幅改革劳工法规，赋予工会更多权利之际。英国工党政府推行的新规定从上星期五（10月30日）起生效，要求企业允许工会代表进入工作场所招募会员，以扩大工会在私人企业的影响力。

根据新规定，企业须在收到工会提出的进入工作场所申请后，于八周内达成协议。若双方无法达成共识，负责处理劳资纠纷的中央仲裁委员会（Central Arbitration Committee）可介入，制定工会进入工作场所的条件。

新规原则上允许工会代表在工作时间每周进入工作场所，或通过数码方式接触员工，具体安排可由工会与企业协商。持续拒绝让工会代表进入工作场所的企业，最高可能面临50万英镑（约85万7800新元）的罚款。

事实上，在新规定生效前，脸书母公司Meta和零售商约翰路易斯（John Lewis）已与工会达成类似协议，为新法规实施做准备。

不过，英国私人领域工会会员比率持续下跌，目前仅约12%，远低于30年前的近22%。其中，软件工程师、律师、银行职员及顾问等白领专业人士加入工会的情况尤其少见。