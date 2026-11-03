原油价格企稳，随着美国和伊朗均释放出愿意推进和平谈判的信号，油价创下三个多月来最大跌幅。

WTI原油期货价格徘徊在每桶96美元（约123新元）附近，星期一（11月2日）跌7.4%。布伦特原油期货星期一收于每桶105美元下方。伊朗总统表示，该国最高领袖已赋予其政府更大权限进行谈判，美国总统特朗普也暗示磋商取得进展。

此次油价下跌正值美国选民周星期二（11月3日）参加中期选举投票。战争推高能源价格，特朗普和共和党面临日益加大的政治压力。特朗普过去一再表示，他将以某种方式解决这场冲突，并威胁在选举结束后恢复对伊朗的打击。

当记者问及中期选举后，是否会恢复袭击伊朗时，特朗普用口型回答“不”。在整个冲突期间，他多次威胁发动新的打击，并声称外交方面取得进展，但尚未实现实质性突破。周一的跌势波及整个能源市场，欧洲天然气期货下跌近9%，美国取暖油创六个月来最大跌幅。

截至新加坡时间上午11时，12月交割的WTI原油期货回升0.38%，报每桶96.83美元。