人工智能巨头Anthropic披露季度营收达到上年同期的12倍，同时指出，未来几年计划支出超过8950亿美元（1.14万亿新元）。目前，这家人工智能公司正争取投资者支持，为其可能创纪录的首次公开售股（IPO）做准备。

根据公司星期一（11月2日）向美国证券交易委员会提交的最新备案文件，这家Claude大语言模型开发商截至9月30日的第三季度营收近170亿美元，上年同期为14亿美元。

此前，Anthropic已于10月26日提交首次公开募股文件，这宗IPO预计在美国感恩节假期前进行。据知情人士此前透露，Anthropic寻求达到或超过SpaceX上市时862亿美元的募资规模。

最新提交的文件凸显Anthropic的雄心。在华尔街日益担忧科技公司为承担人工智能（AI）成本而从投资者手中筹集巨额资金之际，Anthropic正试图证明其飙升的投资支出具有合理性。

文件显示，Anthropic约8950亿美元的承诺支出，几乎全部与算力成本和基础设施有关。预计其中约4480亿美元将在2030年底前发生，约700亿美元需在截至2027年9月的一年内支付。

文件显示，自9月30日以来，Anthropic新增约1000亿美元的承诺支出。

截至9月底的三个月，Anthropic净亏损233亿美元，上年同期净亏损121亿美元。文件显示，最新第三季度净亏损中，包括219亿美元与可转换票据及其他证券公允价值调整相关的损失，原因是公司的企业估值上升。

Anthropic第三季度运营费用跃升至175亿美元，同比增长292%。根据文件，公司第二季度曾实现9.74亿美元运营利润，是至少连续五个季度运营亏损后首次实现运营盈利；但截至9月30日的三个月，又转为运营亏损5.67亿美元。

第三季度运营亏损主要受到两项因素拖累：短期承诺项下50亿美元的算力成本，以及与公司慈善捐款配捐计划相关的20亿美元非现金费用。

人工智能行业的价格压力已开始影响Anthropic的营收。文件显示，部分新模型降价，加上向部分客户提供合同折扣，使其第三季度营收增长减少约6亿美元。

Anthropic在推出较新的模型时已下调价格，其中包括9月发布的Opus 5.5。其竞争对手OpenAI近几个月也推出了价格更低的模型。与此同时，这些AI巨头还面临来自价格更低的开放权重模型日益激烈的竞争，其中包括中国开发商推出的模型。

彭博社此前报道，投资者向参与该交易的银行透露，他们认为Anthropic的合理估值约1.4万亿至1.5万亿美元，不过估值近1.75万亿美元也有可能实现。