澳大利亚央行星期二（11月3日）如市场预期，将政策利率上调至18年来最高水平，以推动通胀率回落至目标区间。

澳大利亚央行九人组成的货币政策委员会，以6比3的票数决定上调利率25个基点，至4.85%，这是今年以来当局第五次加息，紧缩力度在发达经济体中最大。

澳大利亚央行会后发声明说：“委员会将继续采取其认为必要的行动，推动通胀可持续地回到目标水平。”

继澳大利亚央行之后，英国央行和瑞典央行本周也可能加息，各国都在遏制能源价格推动通胀上升。

几乎没有迹象显示澳大利亚消费者价格朝央行2%至3%的目标区间回落。决策官员担心通胀预期可能失控。

澳大利亚央行自2021年底以来，一直未能使通胀回到目标区间2.5%的中点。根据其双重使命，央行还寻求实现可持续充分就业。澳洲今年失业率的上升幅度尚不足以缓解通胀压力，凸显央行在两个目标之间面临的权衡。

除失业率逐步上升外，澳大利亚央行的激进紧缩政策，也推动当地房地产市场显著降温。房地产咨询机构Cotality数据显示，澳大利亚主要城市房价10月下跌1.4%，迈向40年来最大跌幅。