星期二（11月3日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二几乎持平，唯有科技股稍微走高。投资者密切关注星期二举行的美国中期选举。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.70点或0.04％，报7539.10点；重量级的道琼斯指数期货也退低274.60点，报51711.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则逆流而上，起了110.30点或0.39％，报28100.10点。

美国股市在隔夜（星期一）走势不明确。在美伊可能达成和平协议的乐观情绪带动下，油价在隔夜大幅下挫。但是在季度财报发布前，科技巨头苹果公司（Apple）股价走低，这又给美市带来一定的压力。

标准与普尔500指数隔夜下跌38.67点，闭市报7541.40点。纳斯达克100指数也退低1.39%或395.03点，以27989.82点收市。道琼斯指数则上升213.67点，闭市报51983.98点。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是188亿股，比过去20天的173亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

Palantir Technologies第三季度营业额同比大增96%，达到23亿1300万美元，比分析师预估的21亿8000万美元出色；调整后每股盈利是0.44美元，也超过市场预期的0.41美元。Palantir将全年营业额预测上调至85亿3000万至85亿3400万美元，并预计第四季度营业额将达到26亿5000万美元，比市场原先预期的24亿6000万美元高。不过，亮眼业绩并未完全消除投资者对当前股价是否过高的疑虑。Palantir股价在业绩公布后，在隔夜盘后一度下跌约3%。该股在今晚盘前显著下挫7.67%，截稿时报164.67美元。

美国美妆集团雅诗兰黛（Estée Lauder）新财年首季表现比预期好，显示公司重整业务后，销售与盈利已逐步回到正轨。集团截至9月底的2027财年第一季净营业额达到37亿1500万美元，同比增长7%；调整后每股盈利是0.72美元，也比去年同期的0.32美元出色。尽管业绩好转，雅诗兰黛股价在今晚盘前仍下跌0.73%，截稿时报104.00美元。

Grab Holdings股价在今晚盘前上涨10.14%，截稿时报3.15美元。Grab今天发布第三季度财报，显示第三季度营业额达11亿1200万美元，比分析师普遍预期的10亿7300万美元多。

星期二下文我们来看看科技巨头苹果公司的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌3.68%，截稿时报325.87美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、苹果公司、IREN Ltd、Palantir Technologies和SpaceX。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

苹果第一财季的业绩证明它的核心产品仍具吸引力，但不少分析师认为，真正的考验不仅是卖出更多iPhone，而是如何让AI带来实际的换机需求，以及如何应对不断上涨的零部件成本。（彭博社）

苹果公司（Apple Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司的新任首席执行官特纳斯（John Ternus）在隔夜盘后，发布上任后的首份季度财报。成绩单显示，iPhone销售强劲，带动集团营业额与每股盈利双双超越市场预期。不过，随着内存晶片成本持续上涨，苹果公司对假日季度毛利率的展望比市场预测低，导致苹果公司股价在业绩公布后走低。

根据苹果公司截至今年9月底的2026财年第四财季业绩报告，集团的营业额达1144亿8000万美元，同比增长12%，比LSEG收集到的分析师平均预估的1133亿9000万美元高。它的每股盈利是2.10美元，也比市场预期的1.99美元出色。

财报显示，第四财季的iPhone收入达到575亿8000万美元，超过分析师预期的565亿4000万美元，同比增长17%，占公司总营业额的超过一半。Mac的收入则是107亿9000万美元，也比市场预估的96亿1000万美元好。

苹果公司的整体毛利率达到47.9%，超过市场预期的47.5%。不过，iPad收入是62亿3000万美元，比分析师预期的67亿美元逊色；可穿戴设备、家居产品及配件的收入只有83亿美元，也不及市场预估的90亿6000万美元。整体而言，苹果公司本财季增长仍主要由iPhone与Mac带动。

苹果公司的第一财季的Apple Music、iCloud、App Store及Apple TV在内的服务业务，收入达315亿7000万美元，创下集团的历史新高，同比增长约10%。不过，高管们预计，服务业务在当前的第二财季大概会增长8%至9%，比分析师预期的10.7%低。

至于截至今年12月底的第一财季，苹果公司预计营业额会同比增长7%至10%，比分析师预期的6.1%高，但是，苹果公司高管们却认为，这个财季的毛利率会介于45%至46%，比市场预期的46.3%，以及第一财季的47.9%低。这也就是这次财报的“致命伤”，也是导致苹果公司股价隔夜退低的主要因素。

内存晶片价格上涨及AI相关成本，是苹果公司盈利压力的主要来源。苹果公司近期已将部分iPhone的售价提高100美元，涨价虽有助于抵消成本，却可能增加消费者负担。此外，第一财季的毛利率也受到关税退款约1个百分点的正面影响，每股盈利也因此增加约0.05美元，意味着第一财季的盈利表现其实是包含了一次性的助力。

法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学师吴卓殷在与《联合早报》谈到苹果公司业绩时就指出，苹果公司业绩虽然显示高端设备需求依然稳健，但内存供应短缺及AI相关成本，正逐渐侵蚀盈利能力。

但是吴卓殷也认为，虽然经济增长放缓，中国市场仍是苹果公司增长最快的地区。这也反映了中国市场出现周期性回暖。不仅如此，日本以外的其他亚洲市场也展现强劲动能。根据财报，苹果公司大中华区业务销售额同比增长21%，达到175亿3000万美元。苹果公司指出，这个增长主要由iPhone和Mac的销售表现带动。

另外，苹果公司也希望把AI从软件创新转化为消费者购买新苹果设备的动力。若AI功能进一步提升iPhone与Mac的使用体验，这可能推动用户提前换机，并巩固苹果公司生态系统的吸引力。

对此，吴卓殷认为，接下来关键的是苹果公司推出的新AI功能，是否足以让消费者即使面对更高售价，仍愿意提前更换iPhone或Mac。他提醒，消费者可能更愿意为AI本身花钱，但是这并不代表购买新的苹果设备。

另一个投资者关注的数字，就是资本投资。与其他投入数千亿美元AI资本支出的超大型科技巨头相比，苹果公司的资本支出规模显得小很多。苹果公司第一财季的资本支出仅是22亿4000万美元，甚至比LSEG分析师之前预估的33亿3000万美元少了一大截。