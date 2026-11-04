近期，科技行业面临庞大的人工智能（AI）基础设施融资需求，这一狂热的资本扩张已直接投射至债券市场。微软于2026年10月底完成规模达250亿美元（约320亿新元）的债券发行定价。

此外，脸书母公司Meta星期二（11月3日）宣布，拟通过发行美元债券，筹集150亿美元（约192亿新元），为持续加码的人工智能（AI）基础设施投资提供资金。

这标志着全球五大科企巨头（Alphabet、亚马逊、Meta、甲骨文、微软）已全员通过公开市场债务，为AI大打“融资大战”。

据彭博社汇总数据显示，2026年全球科技巨头与数据中心开发商发行的投资级债券总额已突破3130亿美元，是前一年的近三倍。

综合多家全球金融机构的报告和分析，在经历数轮估值狂飙后，人工智能（AI）与全球科技投资正步入一个更为复杂的关键节点。

一、资本开支压力：黑石预期科技巨头将启动更多股权融资

黑石集团总裁乔纳森·格雷（Jon Gray）星期二在香港金管局举办的“国际金融领袖投资峰会”上说，为了跟上AI产业扩张带来的庞大需求，预计全球科技行业未来将需要进行更多的股权融资。

格雷指出，多数科技巨头预计都将进一步筹集资金，以支撑持续激增的算力与技术建设支出。

二、估值与回报脱节：摩根大通警告短期回调风险或外溢

与资本扩张形成鲜明对比的是，华尔街投行对AI板块短期过热的担忧正显著升温。

摩根大通副董事长平托（Daniel Pinto）指出，当前整个行业增速可能“过快”，市场定价过于乐观地提前计入由AI驱动的生产力飞跃，但此类生产力红利真正落地的所需时间或远超预期。

平托警告，目前科技巨头正大举投向算力和数据中心等基建，但下游客户通过AI转化出的实际收入尚不足以覆盖如此庞大的资本开支。

他认为，AI概念股的高估值倍数已脱离现实支撑，行业大概率面临估值回调。一旦触发调整，冲击波恐将迅速扩散至整个科技板块，并对标普500指数及全球金融市场造成广泛的外溢震荡。

三、地缘与能源重塑：分散投资多元配置

在基础设施与估值压力之外，地缘政治正从底层改写科技投资逻辑。

英国资产管理公司骏利亨德森投资基金经理理查德·克洛德（Richard Clode）星期二发布的一份报告强调，“技术全球化”并未消亡，而是在向“科技主权”与供应链安全演变。

克洛德指出，过去30年企业以“性价比最优”为主导的商业采购逻辑已被打破，地缘安稳与供应链弹性成为核心考量。先进制程高度集中于东亚，促使企业从追求低价转向要求区域供应链安全。

克洛德透露，在数据中心资本开支周期中，利率走高推高债务成本与投资回报率，资本回报不达标可能引发资金从股票向固收资产轮动。

富敦资金管理全球股票部主管朱叶青在最新策略报告中分析，科技股及全球股市近期的震荡，源于投资者对AI巨额投入能否快速转化为可持续利润的重新评估。Alphabet财报表现不及高预期，进一步加剧市场对基础设施投资回报率与商业化节奏的审视。

朱叶青指出，近期的股价回撤是对过高预期的一次调整，并不意味着AI的长期生产力潜力终结。

她说，AI长期机会不仅局限于上游的晶片制造商、超大规模云厂商（Hyperscalers）或新云服务商，更在受益于AI赋能的广泛行业。

朱叶青透露，全球股市经历一段强劲表现后，回报可能回归常态，波动性也可能上升，因此，要应对这些风险，通过跨行业、地区、结构性主题及其他收益来源进行多元化配置变得更为关键。