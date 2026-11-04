今年第三季，各国中央银行黄金需求同比激增了42%，达321公吨，使央行今年迄今的需求达675公吨，同比增加6%。在人工智能（AI）相关制造业需求增加的推动下，用于科技的黄金季内取得同比3%的增长。

世界黄金协会（World Gold Council）星期二（11月3日）发布的第三季黄金需求趋势报告显示，包括场外交易（OTC）的黄金需求，比去年第三季减少1%，达1369公吨。

今年迄今，黄金总需求量达3881公吨，几乎与去年的3884公吨一样，但交易值则达5660亿美元（约7250亿新元），远超去年同期。

第三季黄金需求大户是中央银行，需求量超过预期。第二季和第三季央行购买步伐加快，正值季度平均金价从第一季的高位回落，价格波动率也有所降低。

报告指，金价仍处历史高位，这表明长期战略考量，如资产配置和风险管理依旧是需求的主要推动力。

尽管第三季央行的总需求预计为321公吨，但未申报交易占了63%，第三季申报交易的净买入黄金量为120公吨。其中，中国和波兰央行总买入量占86%，达104公吨。

中国央行第三季加速购买黄金，增持63公吨，成为第三季最大的央行买家。

第三季黄金首饰消费为26年来最疲弱季度

另一方面，黄金价格高企，导致全球黄金首饰的需求消费连续第13个季度录得同比下降。第三季的黄金首饰消费同比跌17%至313公吨，是2000年第三季以来最疲弱的一季。

黄金首饰消费大国中国和印度，第三季的消费同比分别下降22%和20%，但比起第二季两国的黄金首饰消费都回升。

欧美、亚细安和亚太区其他国家的消费者，也因金价高企，转而购买重量较轻和较低黄金纯度的首饰，进一步拉低了需求量。

在投资方面，不包括场外交易的需求达到479公吨，同比减少14%。金条与金币的投资需求也跌至四年来的低位，仅268公吨。

不过，全球实物黄金交易所挂牌基金（ETF）吸引价值310亿美元，共211公吨的黄金流入，使到持金量达到破纪录的4256公吨。

电子领域黄金需求创近10年来季度新高

虽然多数领域对黄金的需求减少，但用于工业的黄金第三季同比增长3%至85公吨。

在服务器、数据中心和高性能计算领域，与人工智能相关的强劲投资，抵消了主流消费电子产品持续疲软的影响，电子领域的需求增长5%至72公吨，创近10年来的季度新高。

世界黄金协会预计，投资需求将是黄金需求的主要增长动力，今年全年需求量将比去年多200公吨。第四季的投资将受到利率、债券收益率和通货膨胀预期影响。

黄金首饰预计保持疲弱，而科技领域的需求预计将保持相对稳定，第四季的需求不太可能与前三季度形成的趋势，出现显著偏差。