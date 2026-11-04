全球多家大型对冲基金上月延续亏损状态，科技股遭到抛售、政府债券暴跌，加上巴西大选爆冷，共同引发市场广泛波动，导致对冲基金出现新冠疫情以来范围最广的下跌之一。

彭博社引述知情人士消息报道，Millennium Management旗下多策略对冲基金10月亏损2.3%。据另一名知情人士称，Marshall Wace旗下Eureka对冲基金10月亏损5.4%，今年迄今涨幅收窄至5.3%。

其他知情人士说，ExodusPoint Capital Management亏损2.4%，Dymon Multistrategy下跌1.8%，以股票投资为主的North Rock当月下跌2.3%。彭博此前报道，截至10月23日，信贷对冲基金Arini当月下跌12.1%，势将创下成立以来最差单月表现。

城堡投资则是大型基金管理公司中的一个显著例外，其旗舰Wellington基金10月上涨1.7%，年迄今涨幅扩大至15.3%。

10月一系列冲击扰乱市场。

法国爆发激烈抗议活动，加剧政府债券抛售；与此同时，围绕人工智能（AI）的新一轮担忧以及令人失望的企业业绩拖累科技股下跌。外汇市场也受到冲击。巴西大选引发汇率大幅波动。

这些冲击导致对冲基金出现冠病疫情以来范围最广的下跌之一，信贷和股票策略均因市场剧烈波动而遭受损失。

摩根大通的仓位情报团队在给客户的报告中写道：“10月可能是大多数对冲基金都想忘掉的一个月。从策略角度来看，似乎无处可躲，各类策略都面临挑战。”

不过，也有一些表现突出的赢家。规模82亿美元的Quantedge对冲基金10月大涨7.2%，将今年迄今涨幅扩大至60%。其当月收益主要来自大宗商品、固定收益以及多空市场中性策略。