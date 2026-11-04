星期三（11月4日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三（11月4日）上升。市场投资者正在评估民主党在中期选举中取得的全面胜利所带来的影响。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升77.60点或1.03%，报7646.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起273.80点或0.97%，报28454.10点；重量级的道琼斯指数期货也升高761.70点，报52547.80点。

民主党赢得了参议院和众议院的控制权，甚至在共和党传统票仓也取得了多年未见的胜利；数千万选民借此对美国总统表达了强烈的斥责。被视为是特朗普支持者的全球首富马斯克（Elon Musk），他旗下的SpaceX和特斯拉（Tesla）的股价，均在今晚盘前下跌约4%；特朗普媒体与科技公司（Trump Media & Technology）的股价也下挫了将近7%。

在隔夜（星期二），也就是美国中期选举结果揭晓之前，美国股市的走势则不明确，唯有人工智能（AI）领域的重量级股出现明显反弹。储晶片制造商美光科技（Micron Technology）的股价在隔夜涨2.6%；英伟达（Nvidia）在经历四个交易日的下跌后也反弹了2.3%。微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）的股价涨幅都超过2%。

标准与普尔500指数隔夜上升27.52点，闭市报7568.92点。纳斯达克100指数也升高0.68%或190.44点，以28180.26点收市。道琼斯指数则下跌197.26点，闭市报51786.72点。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是166亿股，比过去20天的174亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

制药巨头制造商诺和诺德（Novo Nordisk）在隔夜第三次上调了全年业绩预测。该集团旗下的减肥药物Wegovy的第三季度销售额超出预期，显示它在与美国竞争对手礼来公司（Eli Lilly）的“减肥药”争夺战中，已夺回之前的失地。这个消息带动了诺和诺德股价在今晚盘前上涨3.36%，截稿时报41.57美元。

AI服务器制造商Super Micro Computer在隔夜公布了截至今年9月底的2027财年第一财季业绩。它的营业额达到199亿5000万美元，同比大增297%，超过分析师预期的175亿3000万美元；调整后每股盈利是1.81美元，也比市场预期的1.23美元高。该集团对当前的第二财季营业额预测是195亿美元至215亿美元，调整后每股盈利预计介于1.66美元至1.90美元，双双都高过市场预期。Super Micro Computer股价在今晚盘前攀高8.70%，截稿时报34.12美元。

辉瑞（Pfizer）隔夜发布的第三季度营业额是165亿8300万美元，同比大致持平；调整后每股盈利是0.87美元，也与去年同期相同。虽然新冠疫苗及口服药销售下滑，该集团不包括新冠产品的收入则是增长7%。辉瑞也在隔夜将全年营业额和调整后每股盈利预测调高。首席执行官布拉（Albert Bourla）说，公司商业业务动能持续，肥胖症药物项目也取得进展。辉瑞股价在今晚盘前上升0.50%，截稿时报30.13美元。

星期三下文我们来看看美国晶片制造商超威半导体（AMD）的最新季度业绩。今晚盘前该股起6.43%，截稿时报515.00美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、SpaceX、IREN Ltd、英伟达和Super Micro Computer。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

超威半导体的最新业绩显示，AI需求正从训练逐步扩展至推理及更广泛的计算任务，为处理器与加速器带来新的增长空间。（路透社）

超威半导体（Advanced Micro Devices）

（纳斯达克证券交易所代码：AMD）

美国晶片制造商超威半导体在隔夜盘后发布的第三季业绩再创新高，营业额与调整后每股盈利双双超越华尔街分析师普遍预期。随着AI基础设施需求持续升温，数据中心业务成为该集团增长的主要引擎。

集团首席执行官苏姿丰也预计，随着新一代产品扩大生产，当前的第四季增长将进一步加速。

这个消息带动超威半导体股价在业绩发布后，在隔夜盘后上涨了8%。

根据超威半导体截至今年9月底的第三季业绩报告，集团营业额133亿7700万美元，同比增长45%，比市场分析师预期的130亿9000万美元高。每股盈利是2.09美元，同比增长74%，也超过市场预期的1.95美元。

业绩报告显示，超威半导体整体毛利率是54%，调整后毛利率则达到56%。分析师在隔夜普遍认为，超威半导体营业额创纪录与盈利增长，显示它在业务规模扩大之际，开始展现更明显的经营杠杆效应。

第三季最亮眼的表现是来自数据中心业务。该部门收入达到85亿美元，同比大增97%，创下历史新高。它主要是因为AMD EPYC服务器处理器及Instinct AI加速器需求所带动的。

超威半导体正积极扩大它在AI计算市场的布局，与晶片巨头英伟达争夺大型云端服务商及企业客户。该集团指出，Anthropic、Meta Platforms、微软（Microsoft）、OpenAI及甲骨文云基础设施（Oracle Cloud Infrastructure）等客户，已开始使用它的首批Helios机架级系统。

苏姿丰说：“我们交出创纪录的季度业绩，营业额超过预测的上限，数据中心业务销售同比几乎翻倍。”

她也指出，旗下的Instinct及EPYC产品需求持续增强，集团预计第四季度增长将进一步加速，随着Helios及Venice平台扩大生产，集团有信心在未来几年维持强劲营业额增长及盈利能力。

相较之下，客户端与游戏业务表现较弱。该部门收入是37亿美元，同比下降8%。其中，客户端处理器收入增长7%至29亿美元，但游戏业务收入下跌40%至7亿7300万美元，主要受到半定制晶片及显卡销售减少的影响。

超威半导体对第四季的业绩展望尤其受到市场投资者关注。集团高管们预计，当前季度的营业额应该有170亿美元，上下浮动3%，中值同比增长约66%，环比增长约27%。调整后毛利率预计会是55%左右。这项展望明显比市场原先预期的162亿3000万美元营业额还要好。

高管们也认为，2027年营业额有望增长超过80%。他们说，数据中心业务在2027年可能占整体营业额的超过80%，服务器营收则有望同比翻倍。

超威半导体之前也承诺会在AI超级独角兽Anthropic投资50亿美元。Anthropic是在上个星期公布了备受期待的招股说明书，而且相信会在不久后展开它的首次公开募股（IPO）计划。