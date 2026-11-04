美国星期二（11月3日）举行中期选举，选举结果在亚洲星期三（4日）交易时段陆续出炉，民主党取得参众两院控制权。纳斯达克100指数期货一度下跌2.4%，随后收复失地，并在欧洲早盘转升。市场正评估新一届国会会如何影响人工智能（AI）监管和数据中心建设。

亚洲AI相关股票在选举结果公布初期领跌，之后表现分化。日本日经225指数星期三闭市跌1.4%，台湾加权指数跌0.8%；韩国综合股价指数则升0.6%，香港恒生指数和中国上证综合指数分别升1.5%和2.2%。

据路透社报道，投资者担心民主党掌控国会后，科技公司和AI领域可能面对更严格审查，州和地方政府也可能收紧数据中心建设条件。数据中心近年带动科技巨头增加晶片、算力和电力设施支出，因此相关政策动向受到市场关注。

特朗普强调握有否决权 美市期货收复失地？

瑞士私人银行瑞士宝盛（Julius Baer）证券策略研究主管瑞秋（Mathieu Racheter）说，市场在选举前已消化部分结果。即使民主党掌控两院，特朗普仍可否决法案，民主党短期内很难单方面推出足以改变企业盈利前景的政策。

英国银行巴克莱（Barclays）欧洲和亚太区股票策略主管伊曼纽尔·考（Emmanuel Cau）认为，鉴于特朗普支持发展AI，市场担忧美国会在全国范围禁止兴建数据中心，并不现实。彭博社报道，纳斯达克100指数期货收复大部分失地时，市场出现趁低吸纳买盘。

彭博社报道指出，纳斯达克100指数期货开盘下跌2.4%后收复大部分失地，市场出现趁低吸纳买盘。

截至截稿时，标准与普尔500指数期货升19.75点或0.26%，报7616.25点；以科技股为主的纳指期货升51点或0.18%，报28356点；重量级的道琼斯指数期货升285点或0.55%，报52181点。

民主党大胜 瑞士隆奥仍称超配股票和债券

瑞士私人银行瑞士隆奥（Lombard Odier）全球首席投资官斯特柏克（Michael Strobaek）在星期三举行的媒体说明会上说，民主党控制国会后，AI监管可能增加，但AI投资已成为美国经济和企业盈利的重要动力，监管趋严未必会中断这轮投资。

斯特柏克说，瑞士隆奥维持对股票和债券的超配立场。他进一步指出，发达市场方面，该行超配日本和美国股票，低配英国和欧洲股票；新兴市场方面则偏好韩国、台湾、巴西和中国大陆。债券方面，该行偏好五年至七年期政府债券。

不过，选举影响仍取决于民主党控制的国会实际提出哪些法案，以及特朗普会否行使否决权。市场也将留意州和地方政府是否收紧数据中心审批，以及科技企业能否把巨额AI投资转化为收入和盈利。