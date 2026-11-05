苹果公司正削减员工使用人工智能（AI）工具的预算，作为控制成本的一部分。尽管如此，公司仍寻求将AI置于运营的核心位置。

彭博社引述知情人士报道，苹果上个月悄悄调低部分工程师使用AI模型的每日开支上限，从300美元降至200美元（约382新元降至255新元）。

消息人士还说，公司目前计划进一步削减部分工程团队的预算，部分员工的每日使用额度可能降至100美元。

这些调整反映苹果面临两难局面，公司一方面试图控制成本，另一方面又鼓励员工在日常工作中更广泛地运用AI。苹果正通过AI推动工程流程及其他内部运营现代化，但同时收紧员工使用这项技术的花费。

知情人士透露，工程部门以外的许多团队目前每天的预算上限是100美元，但苹果也考虑将部分团队的额度降至最低25美元。因工作需要更高额度的员工，可向高层申请豁免。

对此，苹果公司发言人拒绝置评。

这些预算涵盖AI模型处理用户请求时所消耗的代币（token）。AI服务供应商通常根据消耗的代币数量收费，功能较先进的模型通常收费更高。编写和调试软件代码等复杂任务往往会消耗大量代币。

苹果员工目前可使用一系列AI工具，包括Claude、ChatGPT，以及谷歌的Gemini。公司已要求部分团队改用成本较低的模型，或依赖可在设备本地运行的AI模型。

苹果内部对这项调整的反应不一。部分员工认为，原有上限过于宽松，很少有人会用完每日300美元的额度。另一些员工则将额度下调视为公司更广泛削减成本的信号，加剧对潜在裁员的担忧。

现阶段而言，削减AI使用预算实际能节省多少还不明确，特别是考虑到一些员工原本的使用就并未接近上限。如果苹果进一步收紧限制，影响可能更加明显。

目前，苹果部分业务部门已聘请外部顾问，评估运营效率和业务流程。彭博此前报道，新任首席执行官特努斯（John Ternus）正推动公司加快步伐、精简运营，并减少管理层级。

苹果在2026财年的研发开支增加32%，主要受基础设施和AI相关成本上升带动。整体营运开支则增加22%至755亿美元，相当于总净销售额的16%。

苹果采取的限制反映出，许多科技公司最初鼓励员工广泛尝试AI工具，如今却开始更加严格地审视相关成本。企业面临的挑战是如何在不削弱当初采用AI带来的效率提升情况下，削减不必要的开支。

想要控制AI开支的不只是苹果。微软（Microsoft）和特斯拉（Tesla）同样收紧内部AI使用预算。Meta则推出代币使用预算，并鼓励员工转用内部开发的AI工具。