美国民主党在中期选举中赢得国会参众两院控制权，带动美元和美国国债收益率下跌，提振黄金需求。金价在上一交易日大涨3.3%、创下8月以来最大单日涨幅后，继续走高。

新加坡时间星期四（11月5日）上午10时47分，现货黄金上涨1.91%，报每安士4138美元。

彭博社报道，美国国债收益率星期三（4日）全面下跌，彭博美元现货指数也下滑0.4%，写两个月来最大跌幅。黄金没有利息，因此国债收益率下降通常会增强它的吸引力。美元走弱则降低持有其他货币的买家购买黄金的成本。

与此同时，布伦特原油期货在大跌后维持低位。共和党在选举中惨败后，美国总统特朗普淡化了打击伊朗的可能性，推动布伦特油价星期三跌破每桶100美元，为10月初以来首次。

尽管金价显著反弹，但自美国与伊朗的战争于2月底爆发以来，仍累计下跌逾两成。战争引发能源价格飙升，促使货币政策收紧，对金价构成压力。

投资者接下来将关注星期五（6日）公布的美国非农就业报告，以判断经济和利率走向。若通胀受到控制，美联储将有更大空间放宽货币政策，进一步支持金价。

其他贵金属也走高。白银继星期三上涨近5%后，再涨2.07%，报每安士53.30美元。铂金和钯金同样上涨。