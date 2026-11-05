民主党赢得美国国会参众两院控制权，投资者认为有望加快结束中东战争布伦特原油价格在上一交易日大跌逾8%后，星期四（11月5日）继续下跌约0.7%，报每桶94美元上下。

据彭博社报道，民主党在中期选举中夺得国会两院控制权，意味着民主党将对政府开支拥有更大影响力，可能限制特朗普政府继续对伊朗作战的能力。

美国副总统万斯说，选民对战争及美国与伊朗关系的不满，导致共和党败选。民主党籍参议院少数党领袖舒默则承诺，将结束这场已进入第九个月的冲突。

特朗普此前威胁在中期选举后再次打击伊朗，推动布伦特油价在10月升至六个月高点。不过，他在投票尚未结束时向《金融时报》表明，没有立即加大攻击力度的计划，随后也承认，共和党因战争而败选的说法“基本属实”。

中东原油出口回升也对油价构成压力。尽管战事持续，波斯湾原油出口已有所恢复，但成品油运输仍受限制。

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BOK Financial Securities交易业务高级副总裁基斯勒（Dennis Kissler）说，中东原油出口增加，加上特朗普表明没有立即打击伊朗的计划，持续压低原油价格。民主党掌控国会也可能收紧美国军费开支，促使战争更早结束。

选举结果以及特朗普对进一步打击伊朗持克制态度，也带动其他能源价格下跌。北海原油价格星期三（4日）跌至新低，欧洲天然气价格同样大幅下挫。

不过，燃料供应仍然紧张。成品油运输受阻，加上乌克兰加大对俄罗斯炼油厂的袭击力度，推动汽油和柴油价格上涨。

美国政府数据显示，上周包括柴油在内的馏分油库存降至1亿桶以下，为2003年以来最低水平。全美原油库存则连续第五周下降。