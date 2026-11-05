民主党赢得美国国会参众两院控制权，投资者认为有望加快结束中东战争，布伦特原油价格在上一交易日大跌逾8%后，星期四（11月5日）继续下跌约0.7%，报每桶94美元上下。

据彭博社报道，民主党在中期选举中夺得国会两院控制权，意味着民主党将对政府开支拥有更大影响力，可能限制特朗普政府继续对伊朗作战的能力。

美国副总统万斯说，选民对战争及美国与伊朗关系的不满，导致共和党败选。民主党籍参议院少数党领袖舒默则承诺，将结束这场已进入第九个月的冲突。

特朗普此前威胁在中期选举后再次打击伊朗，推动布伦特油价在10月升至六个月高点。不过，他在投票尚未结束时向《金融时报》表明，没有立即加大攻击力度的计划，随后也承认，共和党因战争而败选的说法“基本属实”。

中东原油出口回升也对油价构成压力。尽管战事持续，波斯湾原油出口已有所恢复，但成品油运输仍受限制。

BOK Financial Securities交易业务高级副总裁基斯勒（Dennis Kissler）说，中东原油出口增加，加上特朗普表明没有立即打击伊朗的计划，持续压低原油价格。民主党掌控国会也可能收紧美国军费开支，促使战争更早结束。

选举结果以及特朗普对进一步打击伊朗持克制态度，也带动其他能源价格下跌。北海原油价格星期三（4日）跌至新低，欧洲天然气价格同样大幅下挫。

不过，燃料供应仍然紧张。成品油运输受阻，加上乌克兰加大对俄罗斯炼油厂的袭击力度，推动汽油和柴油价格上涨。

美国政府数据显示，上周包括柴油在内的馏分油库存降至1亿桶以下，为2003年以来最低水平。全美原油库存则连续第五周下降。