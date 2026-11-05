刚宣布发行150亿美元债券为人工智能发展集资后，脸书母公司Meta隔天再宣布拟发行90亿欧元（约129亿新元）债券，吸引高达530亿欧元的认购，相当于发行规模的近六倍。

这也创下欧元公司债券的最高认购纪录，超过百威英博（Anheuser-Busch InBev）在2016年发债时，逾310亿欧元认购纪录。

Meta星期三（11月4日）首次宣布在美国以外市场发行债券，获投资者热烈追捧。在星期二（3日）刚通过发行美元债券筹集150亿美元，也获得高达580亿美元的认购。

彭博社引述知情人士报道，这笔90亿欧元的债券分六批发行，期限介于四年多至38年以上，风险溢价约为Alphabet本周发行同类欧元债券的1.4倍。

其中，Meta的6.26年期债券收益率比中期掉期利率高出135个基点，Alphabet同期债券的溢价仅为90个基点。

分析指出，以Meta的信用评级而言，这批债券定价相当吸引人，令投资者难以拒绝。不过，考虑到科技企业明年的融资需求，依然保持谨慎。

AI军备竞赛火热之际，大型科技企业纷纷转向债券市场融资，筹资投入数据中心、采购晶片及其他AI基础设施。上周以来，Meta、微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和Alphabet合计发行近670亿美元债券。

尽管投资者对这些巨额支出越来越谨慎，但屡创新高的强劲认购表明，只要收益率够丰厚，投资者依然愿意掏腰包。