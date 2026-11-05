在全球最大的加密货币交易所币安（Binance）遭黑客攻击后，交易所的联合创办人和其中一名首席执行官何一说，正在持续推进提款服务恢复正常运作。

何一星期四（11月5日）在社交媒体说，一系列资产将恢复提款，但它们并不是同时开放。“随着安全评估及准备工作陆续完成，我们将分批次开放各项资产的提款功能。添值服务目前保持正常开放。”

币安发言人向媒体透露，保护用户始终是首要任务。“对于此次资金被盗事件所造成的财务损失，币安将自行承担，绝不会让用户蒙受损失。我们已预留超过损失总额100%的资金用于弥补缺口。截至11月3日，98%受影响的代币资产已完成补足。”

币安早前也就这起事件发布调查报告，揭示攻击者如何利用虚假求职面试和恶意代码实施窃案。

这家交易所称，攻击者早在6月就开始采取行动。他们先盯上一名平台工程师，诱使他下载用于简化软件安装手续Homebrew一个带有病毒的版本。

币安网络安全团队发现并清除了恶意软件，但黑客已有足够时间搜集这名工程师和他同事的信息。黑客随后利用已获取的访问权限和一个内部人工智能（AI）工具，控制另外两名工程师使用的软件，并在九天后触发恶意代码，发动攻击，盗取加密货币。

美国联邦调查局（FBI）称，发动攻击的是与朝鲜有关联的黑客。

币安说，被盗的63亿4000万美元中约有28亿5000万美元已被冻结，这意味攻击者无法使用或把它们兑换成其他货币。