高盛集团（Goldman Sachs）和阿波罗全球管理（Apollo Global Management）据传准备出售SpaceX一笔约400亿美元（约510亿新元）的人工智能（AI）晶片融资交易的部分份额。

彭博社星期四（11月5日）引述匿名知情人士报道，两家公司已开始接洽潜在买家讨论这笔多期融资。部分投资者被要求在正式银团分销程序启动前，先认购最高5亿美元的份额，以加快交易完成。银团分销预计很快启动。

SpaceX在10月宣布这项融资，是有史以来图形处理器（GPU）领域最大规模的同类融资安排。

高盛和阿波罗拒绝置评，SpaceX则未回应置评请求。

据报道，这笔400亿美元的交易，是由阿波罗支持的Atlas SP所管理的一家特殊目的公司，购买英伟达晶片并发行债务，让SpaceX无须将相关债务列入自身资产负债表，从而保护企业信用评级。

SpaceX将通过一份五年的租赁协议使用这些晶片，但不提供设备残值担保。融资文件规定，即使发生意外事故或不可抗力事件，SpaceX仍须按时支付租金。

知情人士也透露，融资方案包括一笔83亿美元的优先担保贷款，以及数个出售给资产管理公司的债券。高盛牵头贷款部分，阿波罗是债券的主要投资者，PIMCO也参与交易。

这笔债务融资，连同70亿美元的预付租金，将用于购买总值约473亿美元的GPU设备，主要是英伟达最新的Rubin晶片，预计2027年上半年交付。