美国个人电脑巨头惠普（HP Inc.）委任制药公司葛兰素史克（GSK）前掌舵人沃姆斯利（Emma Walmsley）为首席执行官，明年1月4日起生效。

惠普星期四（11月5日）发文告指出，沃姆斯利将接替自今年2月起担任临时首席执行官的布鲁萨德（Bruce Broussard）。后者在明年1月4日起担任董事会主席。

布鲁萨德说：“惠普在科技发展的重要转折点上拥有巨大潜力，我们需要一位能够延续公司创新传统和优势、大胆塑造公司未来的领导者。艾玛（沃姆斯利）是一位经验丰富的首席执行官，拥有领导大型企业并带领企业经历重大变革的卓越业绩。

“随着人工智能（AI）逐渐延伸至终端，改变我们的工作和生活方式，她可凭着丰富的经验与能力，整合惠普旗下各项业务、能力和人才，把握未来机遇。”

沃姆斯利也指出，未来会善用AI时代的力量，发挥惠普的创造力和创新能力，开拓新的增长来源。

沃姆斯利在2017年4月至2025年12月期间，担任葛兰素史克首席执行官。

文告指出，沃姆斯利已带领葛兰素史克进行重大转型，大幅提升了公司的运营表现，并强化公司的资产负债表。