星期四（11月5日）重点：

美国华尔街股市大盘股指期货在星期四（11月5日）小幅走高，但是科技股承压。傍晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升12.60点或0.16%，报7701.50点；重量级的道琼斯指数期货也起了254.40点，报53611.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则是下跌128.90点或0.45%，报28308.30点。

华尔街股市在隔夜（星期三）大幅收高。民主党在中期选举取得全面胜利，缓解了政治不确定性，也提振了市场的交易情绪。此外，油价大幅下挫，也让市场押注权力格局的转变将加速伊朗相关冲突的终结。

MFS投资管理公司（MFS Investment Management）高级董事总经理伯安妮（Benoit Anne）就美国中期选举结果指出，尽管民主党同时赢得了众议院和参议院的多数席位，但他们并未掌握足以推翻总统否决权的“绝对多数”（即三分之二多数），因此立法陷入僵局是最可能出现的结果。随着共和党不再在国会占据多数席位，她预计特朗普将更多依赖行政权力。与此同时，这种“分裂政府”的局面降低了重大立法变革的可能性，并限制了财政扩张及大规模监管举措的推行。

伯安妮认为，立法僵局或许会受到市场的欢迎，因为立法上的制约有助于降低政策不确定性，并限制财政政策出现剧烈波动。在“分裂政府”时期，市场往往表现良好。根据数据，自1946年以来的20次中期选举中，美国股市在选举日后的12个月内都出现了上涨市况，平均涨幅达到14.4%。

在隔夜，标准与普尔500指数上升了119.70点，闭市报7688.62点。道琼斯指数大幅上扬1569.40，闭市报53356.12点。纳斯达克100指数也起了0.91%或256.90点，最后以28437.17点收市。

美国股市隔夜的交易相对活跃，交易所的总成交量是174亿7100万股，比过去20天的169亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

高通（Qualcomm）隔夜公布2026财年第四财季的业绩，营业额是104亿4000万美元，比分析师预期的101亿4000万美元高；调整后每股盈利是2.17美元，也比市场预期的2.16美元略好。不过，手机晶片业务仍面对需求及成本压力。首席执行官阿蒙（Cristiano Amon）指出，2027财年将是高通非手机业务增长加速的起点，包括数据中心业务将逐步扩大。该集团也宣布与亚马逊（Amazon）展开多代产品合作，开发AI数据中心产品。汽车业务第四财季收入也首次突破20亿美元，同比增长89%，显示高通正努力降低对智能手机市场的依赖。尽管如此，高通股价在今晚盘前仍下挫10.19%，截稿时报155.55美元。

英国晶片设计公司Arm Holdings隔夜也公布了2027财年第二财季的业绩，营业额同比增长27%至14亿4000万美元，高过分析师预期的13亿8000万美元；调整后每股盈利是0.52美元，也超过市场预期的0.47美元。授权业务收入增长50%至7亿7300万美元，显示客户对Arm架构的需求持续扩大。该集团也预计第三财季的收入会达到15亿4000万美元，每股盈利可以取得0.56美元，双双都比市场预期略高。同样，在科技股整体承压的情况下，Arm Holdings股价在今晚盘前也显著下跌3.60%，截稿时报184.90美元。

据彭博社星期四引述知情人士的消息报道，由于劳资纠纷持续，美光科技（Micron Technology）已暂停在台湾建设一座价值45亿美元的存储晶片工厂的计划。美光科技股价在今晚盘前跌了2.17%，截稿时报778.00美元。

星期四下文我们来看看快餐店连锁巨头麦当劳（McDonald’s）的最新季度业绩。今晚盘前该股股价无变动，截稿时报280.20美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、IREN Ltd、英伟达（Nvidia）、SpaceX和CoreWeave Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

麦当劳第三季度盈利超出预期，显示集团仍具备成本管理与加盟业务优势，但营业额未达预期及美国同店销售下滑，也显示消费者对价格的敏感度仍然偏高。接下来，价值套餐能否有效带动客流，并在不牺牲盈利的情况下推动销售，将是市场观察的关键。（法新社）

麦当劳（McDonald’s Corporation）

（纽约证券交易所代码：MCD）

快餐店连锁巨头麦当劳隔夜盘前发布的第三季度盈利表现比市场预期好，但是营业额则略逊一筹，反映这家全球最大快餐连锁集团，在消费者对价格日益敏感的环境下，仍面对客流增长的挑战。美国市场同店销售小幅下滑，国际市场则提供增长支撑。集团高管们指出，美国业务在季度后段有所改善，接下来将继续强化价值策略，争取消费者回流。

根据麦当劳截至今年9月底的第三季度业绩报告，集团的营业额同比增长1%至71亿5700万美元，比分析师预期的72亿8000万美元低了约1.7%。按公认会计准则（GAAP）计算，调整后的每股盈利是3.51美元，同比增长10%，比市场预期的3.38美元高出约3.8%。若剔除重组费用，每股盈利是3.57美元，同比增长11%。

业绩报告也显示，麦当劳全球同店销售额同比增长1.5%，比去年同期的3.6%增幅低。其中美国同店销售额下跌0.2%，主要因为客流量减少；客流量减少的部分影响也被平均消费金额增长给抵消了。国际直营市场同店销售额增长1.4%，国际发展及授权市场则增长4.2%。在各个市场当中，日本表现较佳，中国市场销售额则出现下滑。

麦当劳董事长兼首席执行官坎普钦斯基（Chris Kempczinski）在业绩报告中说：“麦当劳再度交出全球增长的季度成绩，国际业务大部分市场表现稳健。在美国，我们对季度后段的改善感到鼓舞，这反映我们针对价值策略所采取的行动已经有成效。”

他也指出，集团将继续巩固现有业务，同时继续投资以确保集团下个阶段还能取得增长。

一些分析师说，尽管麦当劳近年来推出更多价格优惠的套餐组合，希望借此吸引预算有限的消费者，同时避免长期依赖折扣而损害盈利，但是从集团的美国同店销售小幅下滑的数字来看，麦当劳面对的消费环境仍不轻松。

分析师也说，在麦当劳全球超过4万5000家的快餐店当中，约95%是由独立加盟商经营的。集团因此需要在吸引消费者、维持加盟商盈利及自身收入之间取得平衡。

另外，麦当劳在隔夜也宣布把季度现金股息提高4%至每股1.93美元，体现公司持续向股东回馈现金的政策。

值得注意的是，麦当劳这次并没有对当前的第四季度的营业额、每股盈利或是全年业绩做出任何预测。集团将未来增长重点放在物有所值的策略、国际市场表现及餐厅网络扩张上，完全没有发布具体的财务预测。