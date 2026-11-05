美国民主党在中期选举中夺下参众两院控制权，随着特朗普迅速公开接受选举结果并表态愿意与反对党合作，全球金融市场经历“先抑后扬”的反弹。

美国三大股指在星期三（11月4日）大幅上涨。投资者认为，白宫与国会相互制衡将减少政策冲击，给市场带来利好。不过，市场对人工智能（AI）监管趋严的担忧，促使资金在科技板块内部重新布局，大型科技公司与数据中心运营商的股价明显分化。

这导致亚太股市星期四（5日）表现严重分化，半导体权重高的首尔股市重挫5.28%，台湾下跌3.2%，而香港、悉尼、中国大陆股市则上涨。

此外，油价急跌也支持股债市场的表现。投资者预期，共和党败选可能增加特朗普政府结束伊朗战争的压力，从而缓解能源价格带来的通胀压力。

赢家：科技巨头大幅反弹 美债与黄金上涨

民主党赢得中期选举后，科技股并未因监管忧虑而全面下跌。微软和亚马逊星期三分别上涨6.7%和6.1%，Alphabet上涨3.2%，Meta上涨1.4%。苹果上涨逾5%。

这反映市场对AI资本开支的看法正在变化。此前，大型科技企业不断提高数据中心和算力投资，投资者开始担忧，支出增长快于实际回报。如果监管使建设速度放缓，科技巨头的资本开支压力可能减轻，已经建成的数据中心可能因新增供应减少而更具价值。

B. Riley Wealth首席市场策略师霍根（Art Hogan）向路透社指出，大型云服务商已经拥有数据中心，若未来不再出现过度建设，这些现有资产的价值将提高。

大型科技企业拥有充裕资金和既有设施，也使它们与依赖借贷扩张的运营商处境不同。市场担心建设放缓会冲击后者的收入和融资，却同时期待科技巨头能够更审慎地控制支出。

对于整体需求，部分机构仍保持乐观。瑞银全球财富管理的霍夫曼—伯查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）指出，AI基础需求依然稳固，更严格的国会监督未必会打断投资周期。

美国医疗股是另一主要赢家。医院运营商Community Health Systems星期三收涨15.8%，HCA Healthcare、Tenet Healthcare及Universal Health Services均上涨逾9%。投资者预期，民主党将有更大筹码与特朗普政府磋商，争取增加医保支出。

清洁能源股也大幅拉升。分析师认为，选举结果可能降低可再生能源激励措施进一步受到政治干预的风险，增强投资者对美国风电、太阳能和储能项目长期回报的信心。

此外，美国国债和黄金同样获得资金追捧。星期四，10年期美债收益率降至约4.88%。现货黄金上涨约1.6%，至每安士4124.61美元。

投资者预期，白宫与国会相互制衡将限制财政扩张，带动美债价格上涨、收益率下降。与此同时，美元走弱降低了其他货币持有者购买黄金的成本，美债收益率下滑也为金价提供支持。

输家：数据中心 电力股及军工股承压 原油重挫

与科技巨头相比，直接依赖AI基础设施扩张的企业遭遇明显压力。

在得州有业务敞口的数据中心开发商Cipher Digital暴跌20%，Cleanspark下跌17%。费城半导体指数下跌3.1%，触及六个月低位。

市场担心，民主党在得克萨斯州和佐治亚州等数据中心重镇取得胜利后，将加强审查项目建设。这些地区对数据中心扩张的反对声浪渐增，争议集中在用电、用水，以及居民是否须承担更高公用事业费用。

这可能也会影响晶片和设备供应商。花旗研究美国股票策略主管克罗纳特（Scott Chronert）向路透社指出，如果数据中心建设被推迟，或扩建速度改变，许多供应商的增长轨迹也会随之变化。

电力企业也受到波及。Vistra、Constellation Energy、GE Vernova等电力公司大跌，这些企业此前受惠于数据中心用电需求快速增长的预期。

Siebert Financial首席投资官马莱克（Mark Malek）认为，AI基础设施建设不会消失，但可能变得更昂贵。税务优惠减少，以及企业须承担更多电力和水资源成本，将压低项目回报。

原油则因战争降温预期而大幅下跌。布伦特原油星期三下跌逾8%，跌至两个多月来的最低收盘水平。不过，一名伊朗高级官员透露，伊美距离达成结束战争的协议仍有很大距离。

部分此前受惠于特朗普政策的军工股同样承压。诺斯罗普格鲁曼（Northrop Grumman）、RTX及洛克希德马丁（Lockheed Martin）股价下跌，市场担心特朗普提出的1.5万亿美元国防预算要求，在民主党控制的国会将面对更大阻力。

特朗普的公司Trump Media & Technology Group星期三重挫25%，跌至上市以来最低点。 与特朗普有关联的加密货币也大跌。

展望：选后涨势能否延续？AI投资回报仍是关键

市场分析人士认为，选举结果尘埃落定，在短期内为市场释放压力，但后续表现仍取决于AI投资回报、财政政策及中东局势。

老虎证券首席市场策略师黄佳仁指出，数据中心扩建若放缓，大型云服务商可能因资本开支趋缓而改善自由现金流。即使收入增长减速，投资者也可能更青睐现金创造能力稳定、有余力回购股票或增加派息的企业。

相比之下，小型开发商和新兴云服务运营商的资金调配空间较小。对于高度依赖借贷的企业，设施尚未产生收入，融资成本却持续累积，项目延误可能进一步削弱回报。

不过，他认为，市场对得州监管前景的初步反应可能忽略了一些细节。候任州长希诺霍萨（Gina Hinojosa）提出的劳工标准、透明度及社区监督要求，并不必然意味着停止扩张，而是提高开发门槛。不少规划项目尚未动工，开发商仍有空间延后建设或调整选址。

道富投资管理首席固定收益策略师骆正彦（Masahiko Loo）也认为，民主党胜选提高了美国AI行业的政治风险溢价，但未必会打断整体资本开支周期。

他说：“这更指向资金轮动，而非全面撤退。资金可能从持仓拥挤的美国科技股，转向更多行业和地区。美元走弱、美债收益率下降及政治不确定性减少，也为亚洲和新兴市场创造更有利的环境。”

巴克莱全球股票战术策略主管阿尔特曼（Alex Altmann）认为，中期选举不太可能改变近期市场波动背后的根本问题。科技股近期回调更多源于投资者对AI融资及未来收入增长的担忧，选举不确定性只是次要因素。

他指出，AI收入和融资仍是推动股市走势的两大关键因素。尽管市场将中期选举视为短期内消除不确定性的事件，但选举结束并不能消除围绕AI的这些疑虑。

星展银行利率策略师廖裕铭也提醒，市场目前计入了财政支出受到更多约束、AI相关支持减弱，以及美伊战争可能结束等预期。

他说：“短期释压之后，投资者还须思考几个可能影响更长远的问题。首先，财政支出可能受到更多限制，经济增长和通胀压力预计会有所放缓。其次，美国科技业的独特优势也可能受到一定削弱。”

接下来，短期市场焦点将转向星期五（6日）公布的非农就业数据，以及特朗普是否会在美伊冲突中收敛行动。