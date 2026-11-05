美国民主党在中期选举夺下参众两院控制权，油价大跌，美股和债券上涨。分析师认为，选举结果明朗有助于市场短期释压，但监管趋严可能拖慢人工智能（AI）基础设施扩建，加剧科技股分化。未来，AI投资回报、财政政策及中东局势，仍将主导后续走势。

中期选举尘埃落定后，美国股市星期三（11月4日）大幅上涨。不过，市场对AI监管趋严的担忧，使数据中心运营商股价逆势下跌，也导致亚太股市星期四（5日）表现严重分化。

MSCI亚太指数星期四微跌0.16%。其中，半导体权重高的首尔股市重挫5.28%，台湾下跌3.2%，香港股市则强劲上涨3.67%，悉尼涨2.61%。

股票市场中，大型科技公司、医疗及清洁能源股成为选举后的赢家。微软和亚马逊星期三分别上涨6.7%和6.1%，市场预期，数据中心建设若放缓，可能减轻科技巨头的资本开支压力。医院和部分医疗保险企业，则受惠于民主党维护医保支持措施的预期；可再生能源股也因政策风险有望下降而上涨。

不过，民主党人希诺霍萨（Regina Inez Hinojosa）当选得克萨斯州州长，引发了人们对数据中心监管趋严的担忧。依赖AI基础设施扩张的数据中心运营商、晶片及电力股暴跌，费城半导体指数下跌3.1%。

另一方面，民主党胜选后，市场预期伊朗战争有望结束，特朗普的军费扩张计划可能面对更大阻力，国防股下跌。

油价也因市场押注美伊战争有望降温而重挫。布伦特原油期货星期三大跌8.7%后，星期四仅小幅反弹超过1%。

此外，美国国债和黄金获得资金追捧。10年期美国国债收益率星期四截至晚上7时降至约4.88%，现货黄金上涨约1.7%，至每安士4120美元以上。

投资者预期，白宫与国会相互制衡将限制财政扩张，带动美债价格上涨、收益率下降。美元走弱和美债收益率下滑，进一步为金价提供支持。

展望：选举落幕疑虑未消 AI投资回报仍是关键

老虎证券首席市场策略师黄佳仁认为，股市上涨不仅因为选举结果明确，也反映投资者期待，未来突然出现重大政策转向的可能性降低。“由于民主党掌控国会，共和党继续执掌白宫，大刀阔斧的政策变革可能会面临更大的阻力，市场或许乐见政府对经济的干预力度减弱。”

对于科技股分化，他指出，民主党监管下，数据中心扩建放缓可能使大型云服务商减少资本开支、改善自由现金流。相比之下，规模较小的数据中心开发商和云服务商可能更容易受到更严格监管的影响，因为它们的财务资源相对有限，应对项目延期的灵活性也较低。

他同时认为，得州候任州长对数据中心的更高监管要求，并不必然意味着停止数据中心扩张。尚未动工的项目，仍有空间延后建设或调整选址。

道富投资管理首席固定收益策略师骆正彦（Masahiko Loo）认为，民主党胜选提高了美国AI行业的政治风险溢价，但未必会打断整体资本开支周期。

他说：“这更多是资金轮动，而非全面撤退。资金可能从持仓拥挤的美国科技股，转向更多行业和地区。美元走弱、美债收益率下降及政治不确定性减少，也为亚洲和新兴市场创造更有利的环境。”

巴克莱全球股票战术策略主管阿尔特曼（Alex Altmann）认为，中期选举不太可能改变近期市场波动背后的根本问题。科技股近期回调更多源于投资者对AI融资及未来收入增长的担忧，选举不确定性只是次要因素。

星展银行利率策略师廖裕铭指出：“短期释压之后，投资者还须思考几个可能影响更长远的问题。首先，美国财政支出可能受到更多限制，经济增长和通胀压力预计会有所放缓。其次，美国科技业的独特优势也可能受到一定削弱。”

接下来，市场焦点将转向星期五（6日）将公布的非农就业数据，以及特朗普是否会在美伊冲突中收敛行动。