据知情人士透露，由于旷日持久的劳资纠纷，美光科技公司（Micron Technology）已暂停在台湾建设45亿美元（约57亿4000万新元）内存晶片工厂的计划。

根据彭博社星期四（11月5日）报道，知情人士透露，这家美国公司实际上已经停止在台湾北部城市桃园的工厂建设。

由于相关讨论属于内部事务，这些知情人士要求匿名。高管们担心不断增加的不确定性，包括与当地工会达成的协议可能被推翻的风险。知情人士称，美光已将暂停桃园建设的计划告知台湾官员和一家供应商。

今年，美光与员工之间的紧张关系加剧，此前员工要求提高薪酬，希望获得更多人工智能建设带来的创纪录盈利。美光在台湾的计划可能受到干扰，进而加剧本已面对内存晶片持续短缺的市场问题。台湾生产美光五分之三的传统晶片。

美光在过去30年间已在台湾投资近500亿美元（约640亿新元）。公司原本计划在桃园新工厂使用荷兰半导体设备巨头阿斯麦公司（ASML）的高端设备生产高带宽内存（HBM）和动态随机存储器（DRAM）。虽然按现代标准来看，这个工厂项目的规模并不算大，但这些组件与英伟达（Nvidia）的加速器以及全球人工智能数据中心的蓬勃发展息息相关，且供应极度短缺，导致价格飞涨。

美光在一份声明中说：“台湾在美光的全球布局中扮演着重要角色，我们目前的运营一切正常。我们有信心保障客户的业务连续性。”但声明并未回应有关桃园工厂的问题。

据知情人士透露，美光在10月份与两大工会中规模较大的一个达成了协议，但由于部分员工对协议条款不满，公司可能需要重新谈判。

一位知情人士透露，美光此前已为桃园工厂项目拨款30亿至45亿美元，其中包括采购阿斯麦公司的设备。这位知情人士还指出，目前工厂仍在进行一些安全保障工作，但之后建设将暂停。这个工厂项目名为Fab 11E，原计划于2028年投产。

台湾经济部未就美光暂停部分扩张计划置评，但称政府正在协助美光实施投资计划。

经济部在发给彭博新闻的一份声明中说：“政府支持美光与工会达成的法律协议，并将与地方政府共同承担责任，帮助解决分歧，实现双赢。”桃园市政府则称，尚未收到暂停扩张的通知，但希望美光与员工能够达成共识。

目前，台湾占美光全球DRAM晶片产量的60%，DRAM是电脑和手机中常用的存储器。台湾也是美光高带宽内存的主要产地，高带宽内存用于人工智能系统。

台湾是美光员工人数最多的基地，拥有1万5000名员工，约占公司员工总数的四分之一。桃园工会代表不到3000名员工，其余大部分员工加入了规模更大的台中工会。

桃园工会要求美光将15%的营业盈利分配给全球员工，因为三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）都采取了类似的措施。工会主席林杰瑞指出，员工们希望获得全现金奖励，而不是部分以股票形式发放。

工会目前正试图通过从台中工会招募成员来扩大规模，以期废除现有的协议。林杰瑞说，之后工会将要求美光重启谈判。

尽管美光尚未披露现有协议的具体条款，但台湾经济部指出，协议将使初级工程师的年薪平均翻一番以上，达到400万新台币（约合12万1450美元）。高级工程师的年薪将翻三倍，达到600万新台币。根据就业网站104人力银行（104 Job Bank）的数据，在2025年，台湾上市半导体公司工程师的平均年薪为258万新台币。