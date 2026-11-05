英国央行决议将利率进一步上调25个基点，并警告通胀率到2027年或升至接近5%。英国央行行长贝利（Andrew Bailey）还暗示，未来可能还会进一步加息。

英国央行货币政策委员会星期四（11月5日）以八票赞成、一票反对的投票结果，决议进一步加息，将利率上调到4%。贝利在解释该决议的书面声明中指出：“今天的加息不应被视为一系列无可避免的加息进程的开端。但除非中东冲突得到解决，这恐怕也不会是最后一次加息。”

彭博新闻报道说，因中东冲突引发能源和燃料成本上涨，英国民众的生活成本正遭受严重影响。英国央行预测，英国消费者价格指数（CPI）增幅可能会在2027年第二季度达到4.9%的峰值，创下2023年9月以来的最高水平。

英国央行认为，若假设基准利率峰值介于4.75%到5%，则通胀有望在2029年回落至2%的目标水平以下；这也意味着，央行只须再加息一到两次。

在作出此次利率决议时，英国央行货币政策委员会的外部委员曼恩（Catherine Mann）还主张加息50个基点，将利率升至4.25%。

央行也假设了一种更不利的情境，也就是伊朗相关冲突持续升级，通胀预计会在这种情况下在2027年第三季达到6.2%。即便是假设不会出现二轮效应（second-round effect），通胀也可能会在明年初达到4.8%，主要因为英国的家庭能源价格上限将在1月份如预期上调。

上次在7月份发布相关预测时，英国央行曾预计通胀率峰值为3.2%，远低于最新预估水平。

英国央行货币政策委员会强调，提前采取行动加息，是为了防范成本上升对工资和价格制定机制产生影响；虽然目前没有证据表明已经有二轮效应产生，但如若企业的“套期保值与长期固定利率相关安排”（hedging and long-term fixed price contract）到期，这类效应便会显现。

委员会还指出，将密切监测二轮效应对基础薪资和定价行为等方面的影响，还将“在每次会议上持续评估相关证据，特别是高能源价格传导至其他商品价格乃至整个经济的可能性”。

英国央行还将英国今年的经济增长预期从1.1%上调至1.6%，2027年经济增幅预期则从1.1%上调至1.3%。但基于能源冲击影响或持续存在，该央行也将2028年的经济增幅预期从1.7%下调至1.2%。