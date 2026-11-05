苹果公司（Apple）时隔一年多再次计划发行投资级债券，筹集约70亿美元（约89亿新元）资金，为美国科技巨头纷纷发行债券的热潮再添一笔。

彭博社星期四（11月5日）报道说，一位知情人士透露，这次债券发行规模尚未最终确定，所筹得的资金将用于一般企业用途，包括股票回购、派息和资本支出。

知情人士补充说，这家iPhone手机制造商将分七期发行债券，期限从两年到十年不等，最长期限债券初步商议的价格预计比美国公债收益率高出0.8个百分点。由于未获授权公开谈论此事，这位知情人士要求匿名。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师希夫曼（Robert Schiffman）说：“苹果重返债券市场似乎更多是出于机会主义而非融资目的，它筹集的资金将用于股票回购和派息。”对苹果公司而言，“股东回报仍然是比超大规模云服务商（hyperscaler）同行们面对的巨额人工智能基础设施支出更为重要的资本优先事项。”

此前，大型科技公司纷纷发行债券，微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和脸书母公司Meta Platforms自上周以来已在美国市场共筹集了500亿美元，用于投资人工智能基础设施。

知情人士还指出，美国银行（Bank of America）、德意志银行（Deutsche Bank）、高盛集团（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）将负责这些苹果公司债券的承销。

苹果公司上一次发行债券是在2025年5月，当时筹集了45亿美元。