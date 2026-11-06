英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋因科技股遭抛售，身家一夜缩水151亿美元（约193亿新元）至1509亿美元，在彭博亿万富豪指数的排名从第九跌至第13位，跌出全球十大富豪之列。

彭博社报道，其他科技业亿万富豪也蒙受巨额损失。SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）的身家减少797亿美元，甲骨文（Oracle）联合创办人埃里森（Larry Ellison）则缩水101亿美元。

市场预期民主党控制的众议院和参议院将推动限制数据中心建设，拖累半导体制造商以及计算能力供应商的股价。数据中心是支撑人工智能发展的关键基础设施。

英伟达股价星期四（11月5日）暴跌9.3%，创2025年1月以来最大跌幅；SpaceX跌9%，甲骨文则跌6.9%。

三名富豪都高度受益于数据中心扩建和人工智能需求增长。其中，英伟达是高性能计算晶片的主要供应商；SpaceX除了开发自己的人工智能模型，也建设数据中心运行这些模型；甲骨文则通过向其他企业提供计算能力，建立起规模庞大的相关业务。

彭博亿万富豪指数追踪的500名富豪，星期四合计损失约1850亿美元，是这个指数自2012年推出以来第14大单日财富跌幅。

此次抛售发生在科技亿万富豪财富大幅增长之际。随着人工智能产业持续扩张，科技业亿万富豪今年原本有望创下财富增长最佳的一年，目前占彭博亿万富豪指数总财富的36%。