人工智能（AI）公司Anthropic备受瞩目的首次公开售股（IPO）计划，可能因市场对AI产业的疑虑升温而面临变数。潜在投资者开始质疑公司能否如期在下周展开上市路演，并赶在11月完成上市。

四名知情人士告诉路透社，部分潜在投资者认为，近期讨论的1.5万亿美元（约1.9万亿新元）估值已处于市场预期的高端，要求公司提供更具吸引力的估值，才愿意认购新股。

有关讨论反映出科技股遭遇一年来最猛烈的抛售，以及地缘政治不确定性对新股市场前景造成的冲击。

Anthropic拒绝对此置评。

路透社此前报道，公司原定在11月9日当周启动上市路演，预计隔周敲定发行价。

知情人士说，Anthropic可能需要提供更大的估值折让，才能争取投资者承诺认购。投资者尤其关注公司持续录得巨额季度亏损，以及为参与AI基础设施建设而向合作伙伴作出大笔投资承诺，认为公司有融资需求。

此外，投资者也在等待Anthropic的10月份营收数据。公司在更新后的上市注册文件中，暂时留空了这项数字。两名知情人士说，投资者希望借此评估，公司能否在近期增长放缓后重新加快营收增长。

美国中期选举结束后，AI相关资产连续两天遭到抛售。星期四（11月5日），华尔街和硅谷市场人士纷纷关注Anthropic是否会按计划推进上市。

如果公司决定延后上市，可能进一步加深市场对AI产业生态健康状况的担忧。多个州的选民本周支持限制数据中心发展的投票措施，也凸显社会和政治层面对数据中心及AI产业的反对声浪正在扩大。

Anthropic若推迟上市或冲击整体股市

Anthropic若推迟上市，也可能冲击整体股市。大型科技企业在股市中占有相当大的权重，若市场认为这家备受瞩目的AI企业难以顺利融资，相关企业的估值也可能受到挤压。

今年较早时，市场原本预期Anthropic会在10月上市，估值甚至可能高达2万亿美元。

不过，尽管近期AI相关资产遭抛售，许多投资者仍看好AI基础设施建设的长期前景。部分分析师认为，Anthropic可能像此前的SpaceX一样，受惠于散户投资者的强劲需求。

新泽西州家族投资办公室Cherry Lane Investments合伙人梅克勒（Rick Meckler）说：“这些公司并不是不会成为未来的一部分。它们终究会上市，投资者仍会对它们抱有浓厚兴趣。不过，私人市场的估值长期以来不断攀升，我们可能会看到一些回调。”

即使Anthropic与投资者最终就估值达成共识，其他因素仍可能影响公司是否在年底前完成上市。

知情人士说，如果AI相关资产持续承压，公司可能选择延后发行，等待市场环境更加稳健，能够顺利消化这项预计规模可能高达1000亿美元的IPO。

《华尔街日报》周四晚间报道，IPO投资者对Anthropic能否在公开市场达到1.5万亿美元估值持怀疑态度。