美国中期选举后，美元和美国国债收益率回落，带动黄金价格走高，金价本周有望创下8月以来最大单周涨幅。

彭博社报道，现货黄金星期五（11月6日）早盘徘徊在每安士4090美元左右，本周累计涨幅有望超过5%。不过，部分投资者为了弥补股市亏损而抛售黄金，限制了金价的涨势。

美国科技股周四大幅下挫。市场预期民主党在中期选举中横扫国会后，可能推动人工智能监管政策转向。此前，多州选民已表明反对数据中心建设。

科技股抛售潮刺激投资者转向美国国债避险，推动美债收益率跌至9月初以来最低水平。不过，美元小幅走强，削弱黄金对非美元投资者的吸引力。

中期选举结果出炉后，黄金一度大幅上涨。投资者押注，即将上任的民主党议员将推动结束伊朗战争。战争推高能源价格，并加剧通胀压力。

市场也预期，国会由两党分掌将制约总统特朗普的财政议程，限制政府进一步增加开支和借贷。

这可能有助于缓解通胀，让美国联邦储备局有更大空间放宽货币政策。由于低利率环境通常有利于不提供利息收益的黄金，这也可能成为金价的另一项支撑。

不过，财政扩张受到限制，理论上对黄金的利好作用则较有限，因为部分投资者也把黄金视为对冲政府开支高企和财政赤字扩大的工具。