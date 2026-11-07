民主党赢得美国中期选举后，美元和美国国债收益率走低，推动金价过去一周强劲反弹。不过，美国最新就业数据表现强劲，强化了市场对美国联邦储备局再次加息的预期，令金价回吐部分涨幅。

展望黄金前景，华尔街分析师看法分歧，部分认为短期涨势过急，也有人认为政策不确定性将继续支撑黄金需求。

现货黄金星期一（11月2日）开盘报每安士3875.21美元，在逢低买盘推动下走高。星期三（4日）民主党赢得国会两院控制权后，市场预期美国政府债务可能减少，美国国债收益率和美元大幅下跌，带动金价进一步上涨。

现货黄金星期四（5日）一度触及4147.02美元的周内高点，随后科技股暴跌引发金融市场新一轮抛售，金价也从高位回落。

美国星期五（6日）公布的非农就业报告显示，10月新增就业岗位16万5000个，远超市场预期的6万5000个，失业率则从4.2%降至4.1%。强劲数据提振了美联储12月再次加息的预期，推动美元和短期美国国债收益率走高，令黄金承压。

现货黄金星期五收报每安士4070.80美元，全周仍上涨约5%。

非农就业数据公布后，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员认为美联储12月加息的概率为78%。利率上升会增加持有黄金这类不产生利息收入资产的机会成本，削弱其投资吸引力。

对于接下来的金价展望，华尔街看法不一。

Adrian Day资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）指出，中期选举后金价上涨过快，他预计下周黄金价格将下跌。

他说，中期选举后黄金价格上涨，一部分是源于市场预期伊朗战争会早日结束，从而减轻美联储加息的压力。“但我认为这种乐观情绪有些过头，金价可能会回吐过去一周的大部分涨幅。”

贵金属信息服务商金拓（Kitco）的每周调查显示，华尔街对金价展望表现出分歧，在13名受访分析师中，四人预计金价下周上涨，五人看跌，其余四人表明无法预测，或认为将横盘震荡。

Phoenix Futures and Options总裁格雷迪（Kevin Grady）向Kitco News透露，民主党虽然主张限制数据中心建设，但若要获得收入来支持各项支出计划，最终仍须支持人工智能（AI）基础设施发展。

他预计，民主党在权衡经济现实后，会收回部分强硬表态，并就数据中心建设寻求折中方案。他也认为，最新就业数据进一步巩固了美联储再次加息的可能性，但不宜仅凭单月经济数据判断市场或金价走势，更应关注长期趋势。

对于伊朗局势，格雷迪认为，中期选举结果可能为特朗普与伊朗达成协议创造机会，但也可能促使他在民主党反对下坚持强硬立场，继续向伊朗施压。

展望黄金前景，他说，民主党拟推行的政策涉及庞大开支，若落实，可能削弱美元并推高金价。这是一个长期因素，也正吸引投资者买入黄金，为金价提供支撑。

Walsh Trading商业对冲部门主管维耶（John Weyer）认为，中期选举可能会改变美元前景，并对黄金产生明显影响，但特朗普仍然掌握很多筹码，尤其是在贸易和外交政策方面。

维耶预计，未来两年市场参与者仍将持有黄金，因为“没有人能确定总统会做什么”。

他说：“只要他（特朗普）还在位，我认为黄金和白银就会是避险资产，因为他下一步的举动难以预料。特朗普入主白宫带来了根本性的不确定性。”