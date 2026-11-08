对新加坡人来说，外币并不陌生。从出国旅行、海外求学、购置海外房产到投资全球市场，都需要不同的货币。而货币的作用远不止于兑换和支付，透过不同的币种，投资者还能获得收益和增长机会，并为投资组合提供保护。

今年的表现就是很好的例子。在美元全面走强的背景下，新元兑美元仍相对稳定。这主要受益于新加坡强劲的国际收支状况，以及以调控新元兑一篮子货币汇率为主的货币政策。展望未来，我们预计新元仍将保持韧性。

但除此之外，新加坡投资者在其他币种的持仓表现差异较大。相较于新元，今年澳元是表现较强的主要货币之一。日元则表现偏弱，欧元跌幅更为明显。以新元计，黄金价格也大幅下跌。

以往表现并非判断未来机会的最佳依据。更值得思考的问题是：不同币种及其相关投资，在多元化投资组合中扮演什么角色？

澳元收益具吸引力 日元汇率反弹空间有限

澳大利亚的利率优势，以及该国央行相对鹰派的政策立场，为澳元提供支撑。继今年早些时候大幅上涨后，我们预计澳元升值速度将放缓并进入盘整。不过，相较于许多发达市场货币，澳元具吸引力的息差收益，有望为汇率提供支撑。

这对新加坡投资者尤为重要。澳元短期货币市场存款的收益率约为4%至5%，在本地利率相对较低的环境下颇具吸引力。因此，对投资者而言，即使澳元不大幅升值，相关敞口仍值得考虑。

日本的货币与股票市场呈现反差。该国央行进一步推进货币政策正常化，应有助于限制日元继续大幅贬值的风险。不过，鉴于市场已计入日本央行未来加息的预期，日元即使回升，也仅是缓步上行，而非大幅反弹。

相比之下，我们更为看好日本股市的投资逻辑。在全球资产类别偏好中，我们对日本股票持“具吸引力”观点。企业改革、资本管理改善以及银行业的有利前景，都提供额外支撑。

对新加坡投资者而言，无论日元强势与否，日本股票都提供不错的投资机会。

美元料将小幅走软 欧元走弱无碍资产前景

美元仍是全球金融体系的核心，也是全球最具深度的股票和债券市场的计价货币。即使美元本身可能小幅走软，我们依然看好美国资产蕴藏的机会。

美股方面，我们建议多元化布局结构性和周期性增长机会，而非过度集中于少数股票。我们看好人工智能（AI）、电力和资源以及长寿经济等领域，同时金融、工业、公用事业、医疗保健和消费相关企业也存在机会。在AI领域，我们青睐资金实力雄厚的行业龙头，以及优质半导体和硬件企业，但对资本密集度高的领域应精挑细选。

优质美国固定收益资产亦具吸引力。当前较高的债券收益率提供不错的收入，而倘若收益率回落，债券价格还有望上涨。因此，我们青睐精选的中长期优质债券，同时对期限最长的债券保持谨慎。

我们虽对美元持谨慎看法，但美国资产仍值得关注。

今年欧元兑新元明显走弱，但这并不意味着欧洲资产前景暗淡。

我们认为欧元有望逐渐回升，但波动可能较大。对长期投资者而言，更重要的是，欧元区股票前景依然看好。制造业活动改善、成本纪律，以及对AI、电气化和国防等领域的投资，都有望为企业盈利提供支撑。

投资者不应因欧元偏软，而忽视欧元区股票的投资机会。对于盈利前景良好、具全球竞争力的企业而言，弱势欧元并不会削弱其投资理据。

黄金短期疲软 但无碍多元化效益

区分资产的短期表现以及其在投资组合中的作用极其重要，而黄金或许是最佳的例子。以新元计价，黄金价格今年以来大幅下跌，但短期价格疲软并不意味着其长期多元化效益不复存在。

黄金不产生利息收入，因此实际利率走高一般而言不利于金价表现。不过，来自央行和投资者的需求，加上黄金在对冲金融及地缘政治风险方面的作用，仍支持投资黄金的理由。

对新加坡投资者而言，与其将黄金视为必须每年升值的资产，不如将其视为投资组合的一种保险。其价值在于，当市场、经济或地缘政治局势承压时，黄金的表现有别于传统金融资产，能帮助增强整体投资组合的韧性。

身为投资者，目标不应是预测哪种货币将在明年“胜出”。在多元化投资组合中，不同货币和市场各具价值。

澳元的息差具吸引力，而日元前景虽相对平淡，但日本股票具有吸引力。美国市场提供了把握结构性增长主题和投资优质债券的机会。欧洲货币有望回升，股市也蕴含机遇。对于传统股票和债券未必能充分应对的风险，黄金可发挥多元化作用。

对新加坡投资者而言，本币强劲且具韧性是一项优势。但这不应成为持有过多新元现金头寸，或是避开海外投资的理由。

更可持续的做法是在多种货币和跨市场间分散投资，充分利用其各自的价值，包括获取收益、受益于盈利增长、把握结构性机遇，以及为投资组合提供保护。最终，重点应放在构建更多元化、更具韧性的投资组合上。

（作者是瑞士银行财富管理投资总监办公室执行董事、亚太区外汇和利率主管陈得能）