美国10月份就业数据强劲，大幅推高美国联邦储备局在下个月加息的可能性，美国国债市场随之回吐大部分涨幅。

过去一星期，大型科技股、贵金属价格下滑之际，美国国债等避险资产逆势走高，美债收益率也跌至9月初以来的最低水平。然而，随着就业数据表现坚挺，推高美联储加息的可能性，美债的涨幅也戛然而止。

星期五（11月6日），两年期国债收益率一度上升9个基点至4.55%，随后回落至4.51%。一般而言，国债价格与收益率呈反向关系，价格上涨，则收益率下跌；价格下跌，则收益率上升。

美国10月非农就业人数增加约16万5000人，远远超过市场预期的6万5000人；失业率也从4.2%回落至4.1%。

上述数据出炉后，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具的资料显示，美联储在12月9日加息25个基点的概率达到76%。

彭博社星期日（8日）引述瑞士隆奥（Lombard Odier）宏观策略主管伊尔波（Florian Ielpo）指出，美国就业数据表现强劲，进一步印证经济韧性，也大幅提高了美联储在12月加息的可能性。

旧金山联邦储备银行总裁戴利（Mary Daly）也在星期五指出，稳健的就业市场让美联储有进一步加息的空间。

今年9月，美联储已按下加息键，这是2023年以来首次加息，旨在遏止通胀问题。

目前，市场正关注下星期公布的美国10月份消费者价格指数（CPI），以及将在12月4日出炉的11月份就业数据。